Smoke Arena: El desafío de eliminación directa que pondrá a prueba a los asadores en Panamá

Bajo un formato de "el que gana avanza", el torneo Smoke Arena busca elevar el nivel competitivo del BBQ nacional con jueces certificados y evaluación rigurosa.
Torneo Smoke Arena definirá al mejor maestro de las costillas en una jornada intensiva
• El próximo 25 de abril, expertos de la parrilla se enfrentarán en duelos individuales de alta exigencia técnica para dominar la categoría de costillas.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El torneo Smoke Arena marcará el inicio de una de las competencias más intensas y esperadas del BBQ en Panamá, con una jornada programada para el próximo 25 de abril en las instalaciones de BBQ Fellas. Este encuentro reunirá a destacados competidores del mundo de la parrilla en un formato diseñado para elevar el nivel técnico nacional y consolidar estos eventos como referencia dentro del calendario gastronómico del país.
Formato de competencia y sorteo oficial
Recientemente, el comité organizador realizó el sorteo oficial de los emparejamientos, definiendo los duelos individuales que darán inicio a la competencia. Este esquema estructurado permite que cada participante conozca su ruta potencial hacia la final, aportando transparencia a la dinámica del torneo. La competencia se desarrollará bajo un formato de eliminación directa en una sola jornada; cada ronda será decisiva, donde el ganador avanza y el perdedor queda fuera del certamen.
En esta edición, el Smoke Arena se dedicará exclusivamente a la preparación de costillas (ribs). Los participantes deberán demostrar un dominio superior en cortes, tiempos de cocción, ahumado y perfil de sabor. Esta mecánica de «el que gana continúa» se repetirá sucesivamente hasta que solo un competidor sea coronado como campeón absoluto.
Evaluación certificada y prestigio local
El evento contará con un sistema programado de tabulación de calificaciones, operado por jueces certificados y respaldado por la Asociación de Asadores de Panamá. Este mecanismo garantiza un proceso de evaluación riguroso basado en criterios técnicos y sensoriales, fortaleciendo la credibilidad del torneo. George Cabredo, miembro del comité organizador, señaló en tercera persona que la estructura de eliminación directa eleva la exigencia y obliga a cada participante a ofrecer su mejor rendimiento desde el primer momento, alineándose con estándares internacionales.
Actualmente, la comunidad de asadores en Panamá goza de una destacada reputación internacional, con participaciones constantes en podios fuera de las fronteras nacionales. En este contexto, el Smoke Arena se posiciona como una vitrina clave para el talento local y una prueba de fuego para los mejores exponentes del arte del ahumado en la región.
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