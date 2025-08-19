Superbia Summer 2025 cierra con seis semanas de gastronomía y arte en la Riviera Maya

Superbia Summer 2025 celebra cinco semanas de gastronomía, arte y mixología en la Riviera Maya

El festival Superbia Summer concluye el 24 de agosto tras reunir a chefs, mixólogos y artistas en el UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya.

Última semana de Superbia Summer reúne a Zahie Téllez y talentos latinoamericanos

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Riviera Maya, México.- El festival gastronómico más destacado de América Latina, Superbia Summer 2025, entra en su sexta y última semana tras más de un mes de actividades en el icónico UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya. Con 35 días de eventos, activaciones y exposiciones, esta sexta edición ha reunido exclusivamente a talentos mexicanos, celebrando la riqueza culinaria y cultural del país.

Desde su inicio el 14 de julio, Superbia Summer ha ofrecido una experiencia inmersiva en los sabores tradicionales de México, con la participación de reconocidos chefs, mixólogos y artistas locales. Entre los protagonistas de las primeras semanas se encuentran Juan Emilio Villaseñor, experto en cocina de fuego vivo; Leobardo Lara, defensor de la cocina tradicional; Alfredo Villanueva, embajador de la gastronomía del norte; y Pedro Evia, referente de la cocina yucateca moderna. A ellos se sumaron los mixólogos Luis Felipe Vallejo, Noe Morgan, María José Cruz y José Olivas.

La quinta semana estuvo liderada por el chef Sergio Camacho, especialista en cocina mexicana de vanguardia; la mixóloga Amairani Maya; y la escultora Gabriela Tatto, quienes ofrecieron una propuesta innovadora que combinó arte vivo con sabores de autor.

“Durante estas semanas hemos vivido un verdadero festival cultural mexicano, amplificando la experiencia local de nuestros huéspedes con gastronomía de lujo, mixología con historia y arte auténtico”, afirmó Leonel Reyes, director para América Latina de RCD Hotels.

Para cerrar con broche de oro, la última semana del festival contará con la participación de Zahie Téllez, reconocida chef mexicana, socia del restaurante con estrella Michelin ‘Viva en Milán’ y jurado de MasterChef. La acompañan el mixólogo Emilio Hernández, experto en preparaciones con mezcal, y el artista colombiano César García, uno de los pocos talentos internacionales invitados a esta edición.

Superbia Summer reafirma su posición como el evento de referencia en gastronomía y cultura latinoamericana, ofreciendo una plataforma única para celebrar las tradiciones del México moderno y sus pueblos originarios.