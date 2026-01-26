Taco Martes regresa a Panamá con Myke Towers y promociones especiales

Para iniciar la celebración este 27 de enero, las tiendas de Plaza Las Américas, Transístmica y Vía España entregarán obsequios a los primeros compradores del Taco Martes.

Taco Bell® Panamá relanza el Taco Martes con el Crunchy Taco Supreme a $1

• La cadena Taco Bell® Panamá se une a la iniciativa global liderada por el artista Myke Towers para transformar la rutina semanal de los consumidores.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Taco Bell® Panamá anunció el relanzamiento de su esperada campaña Taco Martes, una iniciativa que este año cobra fuerza global gracias a la alianza internacional con el reconocido artista Myke Towers. Esta colaboración busca posicionar los martes como el momento ideal para romper la monotonía semanal y disfrutar de una experiencia diferente, conectando con una generación que busca salir de la rutina a través de señales auténticas y momentos de disfrute compartido.

Promociones y alcance de la campaña

Como eje central de esta celebración, la marca ofrecerá su producto más icónico, el Crunchy Taco Supreme, a un costo de $1 todos los martes hasta el 15 de marzo de 2026. Este producto, reconocido por su tortilla de maíz crujiente rellena de carne de res sazonada, lechuga fresca, queso rallado y crema agria, se convierte en el estandarte de un ritual que ya es tradición para los «Taco Lovers» en múltiples mercados internacionales.

A nivel mundial, la figura de Myke Towers refuerza el mensaje de confiar en el instinto y atreverse a cambiar el ánimo de la semana sin necesidad de esperar al fin de semana. En Panamá, esta propuesta busca consolidar al Taco Martes como un plan accesible y dinámico para los consumidores locales que buscan calidad y sabor a un precio competitivo.

Activaciones especiales en sucursales

Para marcar el inicio oficial de la temporada este martes 27 de enero, Taco Bell® ha organizado una activación especial en puntos estratégicos de la capital. En las sucursales de Plaza Las Américas, Transístmica y Vía España, se entregarán un total de 150 tote bags (50 por sucursal) a los primeros clientes que adquieran la promoción de Crunchy Taco Supreme a $1.

La marca invita a la ciudadanía a seguir sus redes sociales para conocer futuras sorpresas y contenidos exclusivos derivados de esta alianza global. Con estas acciones, Taco Bell® reafirma su compromiso de ofrecer experiencias innovadoras que resuenan con la cultura contemporánea y el estilo de vida de sus seguidores en el país.

Sector inmobiliario lidera demandas presentadas por la Acodeco en tribunales de justicia

