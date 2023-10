The Cooper Lounge Bar: El speakeasy que marca tendencia en el corazón de Bogotá

Descubre el fascinante mundo de The Cooper Lounge Bar, un auténtico speakeasy que rinde homenaje a la época de la prohibición en Nueva York con un toque de sofisticación bogotana

Este oasis subterráneo es el destino perfecto para amantes de la buena vida. Situado en el corazón de Bogotá, The Artisan D.C. Hotel, Autograph Collection by Marriott, alberga un secreto cautivador:

(12/Oct/2023 – web) Bogotá, Colombia.- En el corazón del vibrante paisaje urbano de Bogotá, The Artisan D.C. Hotel, Autograph Collection by Marriott se erige como un faro de estilo y elegancia. En sus entrañas se esconde un tesoro: The Cooper Lounge Bar, un auténtico speakeasy que encarna la esencia clandestina de la prohibición en Nueva York, pero con un toque bogotano contemporáneo. Este oasis de sofisticación y misterio invita a los amantes de la buena vida a sumergirse en un mundo de cocteles exclusivos, gastronomía elevada y atmósfera undercover.

Ubicado bajo el imponente techo del The Artisan DC Hotel, Autograph Collection by Marriott, —en plena Calle 72 # 5-51— The Cooper Lounge Bar es más que un simple bar. Es un viaje en el tiempo a la época de los bares speakeasy, donde el glamour se mezcla con la clandestinidad. El ambiente está cuidadosamente diseñado, con antigüedades que narran historias silenciosas, lujosas poltronas de piel y paredes de ladrillo rústico que susurran secretos del pasado.

Alejandra Castañeda, gerente general de The Artisan DC Hotel, Autograph Collection by Marriott, comparte su entusiasmo sobre este exclusivo rincón: «The Cooper Lounge Bar es la viva representación de la sofisticación cosmopolita de Bogotá. Es la excusa perfecta para deleitarse con preparaciones magistrales, música trendy y espacios que agudizan tus sentidos».

El menú de The Cooper Lounge Bar es una experiencia culinaria única. Desde entradas exquisitas hasta sabrosas opciones para compartir, cada platillo está diseñado para provocar un tornado de sensaciones en tu paladar. Puedes seleccionar entre una gama de entradas o ensaladas que incluyen Tartar de Salmón acompañado de aguacate, tomate, quinoa y brotes de cilantro; una Sopa de Tortilla con tomates asados, aguacate, queso y tortilla de maiz crocante; o nuestra inigualable Sopa de Ajiaco, con variedades de papa, acompañada de pollo desmenuzado y aguacate.

En platos fuertes: nuestro Arroz con Mariscos: salteado de camarón, anillos de calamar, mejillones y vegetales; Salmón en mantequilla de limón y finas hierbas: a la parrilla, acompañado de papas criollas; el espectacular Entrecote a la Parrilla: corte de res de 300 gramos, con papa en cascos y aderezo de queso azul; o bien, nuestro Pad Thai de Pollo: salteado con vegetales y fideos de arroz, salsa de tamarindo y nueces.

En postres, te ofrecemos nuestro Grandma’s Cake: Torda de banano y avena, caliente y con helado; o qué tal un Arequipe Mousse, con nueces y chocolate semi-amargo; o bien un Oreo Cheesecake, suave tarta de galleta de chocolate.

MIXOLOGÍA DE CLASE MUNDIAL

Y para acompañar estos manjares, los cocteles de autor se roban el protagonismo. Expertos mixólogos se convierten en maestros alquimistas, creando auténticas obras maestras líquidas. Los cocteles de autor son el centro del escenario. Experimentados mixólogos sirven una variedad de bebidas preparadas de forma artesanal, incluyendo al muy solicitado The Artisan –que combina Gin, bitters de cardamomo, tónica Fever-tree y naranja deshidratada.

‘The Cooper’, por su parte, es un mix a base de vodka, licor de lychee, zumo de limón y syrup de ciruela, mientras que ‘Bogota’s Nightwarmer’: Contiene aguardiente, syrup de panela, zumo de limón y canela en astillas flameadas. La lista continúa con Maracuyá Pasión: Whisky, zumo de limón, syrup, dulce de maracuyá y bitters, Diablo Martini, elaborado con Gin, vermouth, tabasco, limón y chile deshidratado y La Lupe, un coctel con mezcal, licor de chile ancho, zumo de limón, syrup, ginger beer y sal Tajín.

“Únete a nosotros en The Cooper Lounge Bar y sumérgete en la clandestinidad, donde la elegancia se encuentra con la autenticidad, y cada sorbo es una celebración de los placeres de la vida”, finalizó Alejandra Castañeda.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

The Cooper Lounge Bar está abierto al público en general. Se requiere reserva previa llamando al +57-321-3836645, al 601-4824202 o en eventosartisan@oxohotel.com. Los espacios están sujetos a disponibilidad según el aforo.

Vía Relevanz