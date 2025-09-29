El Turismo Gastronómico redefine el storytelling de marcas y destinos de viaje

Expertos señalan que la gastronomía ya no es un servicio, sino un "lenguaje cultural" que las marcas aprovechan para construir vínculos emocionales y generar conversación auténtica en un mercado de viajeros que buscan experiencias inmersivas.
Experiencias culinarias, el nuevo motor de viaje: cómo se reinventa el Turismo Gastronómico
• Impulsado por millennials y la Generación Z, el Turismo Gastronómico es el segmento de lujo de mayor crecimiento a nivel global, obligando a destinos y hoteles a reinventarse como centros culturales y culinarios.
(29/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- El sector de viajes experimenta una profunda redefinición: los viajeros han dejado de buscar únicamente monumentos y lugares para priorizar vivencias que involucren todos los sentidos. En este cambio, el Turismo Gastronómico ha pasado de ser un simple complemento a convertirse en el corazón de la experiencia de viaje, un fenómeno que está redefiniendo la comunicación de marcas y destinos.
La tendencia muestra que reservar una mesa en un restaurante de interés puede ser un factor tan decisivo, o más, que la compra del boleto de avión. El Turismo Gastronómico ya no se enfoca solo en la buena cocina, sino en experiencias que conectan la cultura, la sostenibilidad y la identidad local.
Carolina Trasviña, Client Services Director – Travel & Hospitality en another, explicó que la gastronomía ha evolucionado de ser un servicio a ser un lenguaje. “Cada experiencia culinaria puede narrar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las marcas que entienden que la gastronomía es cultura en acción logran proyectar autenticidad y propósito”, señaló la experta. Esta visión se alinea con la famosa cita de Anthony Bourdain: «Comer con alguien, cualquier persona, en cualquier lugar del planeta, es una experiencia íntima.»
Crecimiento y el impacto de las nuevas generaciones
La magnitud del fenómeno se refleja en las cifras. Un reporte de Grand View Research confirma que el turismo culinario es el segmento de lujo con mayor crecimiento en el mundo, con un incremento proyectado del 9.5% anual hasta 2030, superando a otros viajes de alto nivel como safaris o expediciones.
Este cambio está fuertemente impulsado por los millennials, donde más del 60% ha elegido un destino motivado por su oferta culinaria. Su hábito de documentar y compartir experiencias en redes sociales convierte a chefs y restaurantes en amplificadores naturales de tendencias globales.
La Generación Z refuerza esta tendencia con una visión más consciente: buscan autenticidad, sostenibilidad e inmersión en la vida cotidiana del destino. Aunque las generaciones mayores, como la X y los baby boomers, valoran las experiencias premium de alto gasto, son los millennials y la Generación Z quienes marcan la pauta cultural, haciendo de la gastronomía un motor de conversación global.
La gastronomía como storytelling y bienestar
El auge del Turismo Gastronómico se alimenta de un ecosistema mediático donde influencers, redes sociales y programas de televisión vuelven lo local en aspiracional. Para las marcas y destinos, este escenario representa una oportunidad única: la gastronomía se convierte en storytelling vivo, un recurso para comunicar valores como sostenibilidad, innovación o identidad de origen de forma cercana y relevante.
La fuerza de esta tendencia se extiende al bienestar. El Luxe Landscapes Report revela que la gastronomía es el principal driver de viaje para el 88% de los viajeros de lujo. Más aún, una investigación publicada en Heliyon (2024) concluye que las experiencias culinarias, que consideran servicio y ambiente, mejoran la satisfacción y el bienestar subjetivo de los turistas.
En conclusión, el Turismo Gastronómico se está reinventando como una plataforma estratégica de comunicación cultural. Las marcas que lo entienden diseñan experiencias que hablan de origen, de valores compartidos y de propósito, generando confianza, reputación y comunidad a partir de un acto universal: la comida.
