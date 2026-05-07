Vainilla Cakes comparte los secretos para elaborar una Torta Día de la Madre artesanal

La pionera del cake design en Colombia, Luisa Quiroz, propone una receta de repostería accesible para homenajear a las madres mediante la creatividad y el tiempo compartido en familia.
Cómo preparar una Torta Día de la Madre con la guía de la experta Luisa Quiroz
• A través de su marca Vainilla Cakes, la empresaria Luisa Quiroz detalla el paso a paso para crear una torta artesanal que destaca por su diseño inspirado en la naturaleza y el afecto.
(07/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de las festividades marianas, la empresaria, formadora y pionera del diseño de pastelería en Colombia, Luisa Quiroz, creadora de la marca Vainilla Cakes, ha compartido una propuesta especial denominada Torta Día de la Madre. Esta iniciativa busca inspirar a las familias a celebrar esta fecha significativa desde la calidez del hogar, transformando la cocina en un espacio de conexión y afecto a través de una preparación accesible y creativa.
Ingredientes y preparación de la masa
Para la elaboración de la base de esta torta, Luisa Quiroz especifica el uso de 160 gramos de harina de trigo, 133 gramos de azúcar, 3 huevos AA, 100 ml de aceite (girasol o mazorca), 100 ml de leche entera, extracto de vainilla, polvo de hornear y una pizca de sal.
El procedimiento inicia cerniendo los ingredientes secos. Por separado, se baten los huevos a velocidad media, incorporando gradualmente el azúcar hasta alcanzar un batido de tres minutos a velocidad alta. Posteriormente se añade el aceite y se integran los secos en tres partes, alternándolos con la leche de forma suave. La mezcla debe hornearse a 180°C durante 30 minutos en moldes previamente preparados de 12,5 cm de diámetro.
Relleno, decoración y montaje creativo
La propuesta de la experta permite flexibilidad en el relleno, sugiriendo opciones como dulce de leche, ganache o mermelada. Para la cobertura, Quiroz utiliza buttercream de merengue suizo, técnica que permite un acabado elegante. El montaje se distingue por un toque artístico que incluye 30 gramos de galleta Oreo triturada en la parte superior para simular tierra, grageas doradas, una cinta decorativa y flores naturales, logrando una estética de jardín que rinde tributo a la figura materna.
Recomendaciones técnicas para un resultado profesional
La creadora de Vainilla Cakes enfatiza la importancia de nivelar y remojar la torta antes del armado, así como dejar enfriar las bases completamente antes de aplicar cualquier relleno. Entre sus consejos técnicos destaca no abrir el horno antes del tiempo indicado para evitar que la estructura se hunda en el centro y retirar el centro de las galletas Oreo antes de triturarlas para obtener un color negro más intenso y realista en la decoración superior. Esta receta está diseñada para rendir entre 8 y 10 porciones.
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