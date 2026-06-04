W Mexico City presenta propuesta gastronómica rumbo al tour norteamericano de fútbol

El hotel W Mexico City, en colaboración con U.S. Meat Export Federation y Costa Coffee, lanza un concepto culinario en su Foodtruck para celebrar la diversidad global previa a la gran cita deportiva.
Sabores internacionales se reúnen en Polanco de cara al tour norteamericano de fútbol
• Bajo la temática de «Locales vs Visitantes», reconocidos chefs reinterpretan platillos emblemáticos empleando insumos de alta calidad en el corazón de Polanco.
(04/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La cuenta regresiva hacia el tour norteamericano de fútbol comienza con sabores del mundo. En el corazón de Polanco, W Mexico City, en colaboración con U.S. Meat Export Federation y Costa Coffee, presenta una experiencia gastronómica internacional que celebra la diversidad culinaria global a través de una propuesta que exalta la calidad, el sabor y la versatilidad. En los meses previos a la máxima fiesta del fútbol, el Foodtruck de W Mexico City se ha convertido en el epicentro de esta activación especial: una serie de encuentros donde chefs invitados reinterpretan platillos emblemáticos de distintas culturas, fusionando gastronomía y espíritu internacional en una misma experiencia. Bajo el concepto “LOCALES VS VISITANTES”, nuevas naciones toman la cocina como cancha con una alineación de chefs que traen consigo identidad, técnica y carácter.
Segunda etapa: Duelo de Visitantes
En esta segunda etapa, la propuesta reúne una curaduría internacional que integra a Inglaterra, Argentina, Marruecos y España, a través de la visión de chefs invitados:
Representando a Reino Unido – Chef Rodrigo Carrasco (Restaurante Ocho de Raíz)
⇒ Bloody Mary Smash Burger: Pan brioche hecho en casa con patty de carne molida de res Angus, mayonesa de kimchee, queso y tocino de cerdo americano.
La selección argentina – Chef Matías Gallegillo (W Mexico City)
⇒ Choripán: Pan relleno con chorizo argentino de carne de cerdo americano, con lechuga, jitomate y chimichurri casero.
Por Marruecos – Chef Andrea Sayeg (Restaurante Alay Alay)
⇒ Kasbah Marroquí: Pan pita con shawarma de lomo de cerdo americano con ras al hanout, yogurt griego, ensaladita de cilantro y salsa de ajo rostizado con cilantro.
Desde España – Chef Cesc Durán (Restaurante Gaudir)
⇒ Brioche de rabo de toro: Rabo de toro americano de lenta cocción sobre un pan brioche hecho en casa, con mayonesa de pizarras, echalot y ajo frito.
Selección Norteamérica: Los Locales en la cancha
La selección local se mantiene siempre presente en la cancha con los éxitos de la edición pasada que celebran los sabores de México, Estados Unidos y Canadá:
México – Nido Norteño & Carajillo Norteño
⇒ Nido Norteño: Un pan hecho en casa relleno de chicharrón norteño elaborado con cerdo americano, acompañado de salsa ranchera y aguacate, en una combinación que resalta sabor, textura y raíces mexicanas.
Estados Unidos – All American Breakfast Sandwich & Cold Brew Negroni
⇒ All American Breakfast Sandwich: Bollo de pan artesanal hecho en casa con salchicha de cerdo americana, huevo revuelto y queso americano derretido, acompañado de una salsa especial que aporta un perfil reconfortante y clásico.
Canadá – Oh Canada Bagel & Maple Espresso Martini
⇒ Oh Canada Bagel: Reinterpreta este ícono canadiense con pulled pork de cocción lenta glaseado con maple y ensalada de col, logrando un balance entre suavidad, frescura y crocancia en cada bocado.
Con esta iniciativa, W Mexico City reafirma su liderazgo en la escena de experiencias gastronómicas de alto impacto, consolidando alianzas estratégicas con referentes internacionales como U.S. Meat Export Federation y Costa Coffee. Esta colaboración no solo impulsa la creatividad de chefs invitados, sino que pone en el centro la calidad de sus productos como base de propuestas memorables. A partir de este 4 de junio arranca este duelo gastronómico en el Foodtruck, continuando la ruta culinaria rumbo al tour norteamericano de fútbol y con ello las actividades HERE WE GOAL! en W Mexico City.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *