W Panamá lanza dos propuestas gastronómicas innovadoras

• Evento RITUALS by Moro acercará a los comensales a una experiencia elevada con maridajes de las mejores bodegas

• Night Brunch llega a Panamá con buffet asistido de urban food, cocteles y música en vivo

(16/May/2021 – web) Panamá.- El hotel W Panama lanza dos atractivas propuestas gastronómicas con la finalidad de ofrecer al público local y extranjero experiencias sensoriales y disruptivas, que apuntan a complacer a los paladares más exigentes y, al mismo tiempo, brindar entretenimiento acorde a las nuevas exigencias en cuanto a higiene y distanciamiento.

La primera de ella es RITUALS by Moró el próximo 20 de mayo a las 7 p.m. en el restaurante Moró. Se trata de una cena a cuatro tiempos con maridaje de las mejore bodegas, tal es el caso de Hennessy, Terrazas Altos del Plata Chardonnay, Terrazas Reserva Malbec y Moet Nectar Imperial.

A cargo de esta velada estarán Bruno Bellocchio, chef ejecutivo del hotel, y el sommelier Basilio Barros, así como un DJ y un saxofonista en vivo en cuanto a entretenimiento.

La cena iniciará con un lolipop de camote y nigiri de bacon ahumado, y seguirá con un tataki de atún y salmón a las brasas, piel de cítricos y espuma de espárragos como entrada. De plato fuerte un BBQ ribs sin hueso en cocción lenta, ajíes dulces asados y papa bouchon. Cerrará con broche de oro con una paleta de mousse de queso con glasé de maracuyá y migas de bizcocho tostado.

“RITUALS es un vistazo a lo que se viene, muy pronto, en nuestro restaurante Moró. Nos tomamos tan en serio el comer que lo vemos como un ritual que debe ser bien curado y afinado de sabores tanto de comida como de bebida. Espero que el público pueda acompañarnos, divertirse y deleitarse con el menú que hemos preparado con tanto cariño para esta primera edición de RITUALS, con una interesante combinación de sabores, texturas y técnicas”, dijo Bellocchio.

Por otro lado, llega a Panamá el Night Brunch, una propuesta que ha conquistado Bogotá, Colombia por su innovación, entretenimiento y variedad.

El Night Brunch de W Panama celebrará su primera edición en el lobby del hotel el viernes 28 de mayo de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. En esta oportunidad el público podrá disfrutar de un buffet asistido estilo urban food, con estaciones de cocina en vivo, así como cocteles seleccionados ilimitados y música en vivo de un DJ. Además, habrá promoción en cervezas artesanales y espumantes.

“Respetando los lineamientos de bioseguridad, W Panama busca una alternativa para que el mercado local pueda divertirse y pasarla bien. Este concepto de Night Brunch, nacido en nuestro hotel hermano el W Bogota, rompe las reglas del brunch tradicional y busca ser el spot donde los fines de semana suban de nivel. Con un DJ en vivo, cocteles ilimitados y un espectacular all you can eat, esta opción se distingue de otras en el mercado y querrás volver”, dijo Luciana Regidor, gerente de mercadeo de W Panama.

Con la finalidad de guardar el distanciamiento social, estas actividades tendrán cupo limitado por lo que, quienes estén interesados en asistir deberán reservar al 6220 9891. El Night Brunch se realizará cada 2 veces por mes, mientras que RITUALS tendrá lugar cada mes.

Vía Marriott