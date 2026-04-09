Conozca los requisitos de Acodeco para que sus reclamos comerciales sean efectivos

La institución detalla los pasos y documentos necesarios para que los ciudadanos formalicen reclamos por incumplimiento de contratos, garantías o publicidad engañosa.
Acodeco orienta a consumidores sobre el proceso correcto para presentar quejas
• Con el fin de asegurar resultados positivos, la autoridad explica cómo presentar evidencias y utilizar los canales presenciales y digitales para proteger sus derechos.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se encuentra orientando a la ciudadanía sobre el procedimiento adecuado para la presentación de quejas. El objetivo principal de esta iniciativa es que los trámites de los usuarios sean efectivos y puedan ser canalizados de manera correcta por la institución, asegurando una protección real de sus derechos.
Dentro del catálogo de reclamaciones que la entidad atiende con mayor frecuencia se encuentran las relacionadas con garantías de productos, vehículos, viviendas, incumplimiento de servicios, falta de información, cobros indebidos e historial de crédito. Asimismo, la autoridad tiene competencia en casos de publicidad engañosa, vicios ocultos y tarjetas de crédito no bancarias, bajo el amparo de la Ley 45 de 2007.
Procedimiento y requisitos para la queja formal
Para iniciar un proceso, el consumidor debe dirigirse al Centro de Atención al Cliente en Plaza Córdoba, Vista Hermosa, o asistir a las administraciones regionales en todo el país. También se ha habilitado el canal digital a través del correo electrónico info@acodeco.gob.pa y la descarga de formularios en el sitio web institucional.
Al completar el formulario, es indispensable proporcionar los datos personales del reclamante y la información del agente económico denunciado. El documento debe incluir una descripción clara de los hechos y adjuntar las pruebas que respalden la solicitud, tales como:
• Copia de cédula o pasaporte.
• Facturas de la transacción comercial.
• Correos electrónicos o conversaciones de WhatsApp con el proveedor.
• Fotografías, diagnósticos técnicos o registros vehiculares, según el caso.
Una vez formalizado el trámite, el usuario obtendrá un número de seguimiento para conocer la evolución de su expediente y la programación de las audiencias. En situaciones donde la queja no proceda pero exista una falta administrativa, la institución generará reportes para inspecciones directas en los comercios.
Consejos para una compra segura
La Acodeco enfatiza que la prevención es la primera línea de defensa. Entre las recomendaciones clave para los consumidores destacan la importancia de exigir y conservar siempre la factura, leer minuciosamente los contratos antes de suscribirlos y comparar precios y calidad antes de cualquier transacción.
Finalmente, la institución reafirma su compromiso con la defensa del consumidor, priorizando la atención de quejas por irregularidades comerciales. Se sugiere a los ciudadanos intentar primero una solución directa con el agente económico y, de no obtener respuesta satisfactoria, acudir a las instancias de la autoridad para formalizar su reclamo.
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