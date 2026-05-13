Gobierno Nacional ejecuta más de 108 millones en inversión en proyectos de emergencia

El ministro José Luis Andrade presentó un informe detallado sobre la ejecución de 157 contratos destinados a rehabilitar infraestructuras críticas tras los daños climáticos de 2024.
Chiriquí y comarca Ngäbe-Buglé lideran inversión en proyectos de emergencia tras mal tiempo
• Con una inversión en proyectos de emergencia que supera los 108 millones de balboas, el Gobierno Nacional ha finalizado 151 obras viales para garantizar la conectividad en todo el país.
(13/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, presentó ante el Consejo de Gabinete un informe exhaustivo sobre la inversión en proyectos de emergencia ejecutada por el Gobierno Nacional para mitigar los daños causados por el mal tiempo a finales de 2024. Bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, se gestionó una cartera de recursos que permitió intervenir 128 puntos críticos identificados en diversas regiones del territorio panameño.
Balance y efectividad de la ejecución presupuestaria
El ministro Andrade detalló que, para dar respuesta inmediata a las afectaciones en la infraestructura vial, se elaboraron 157 contratos mediante la participación de más de 25 empresas contratistas. De este total, 151 proyectos han sido concluidos satisfactoriamente. La inversión total programada ascendió a B/.108,073,307.80, de los cuales ya se han ejecutado B/.104,625,949.49, lo que representa una efectividad del 96.81% en las soluciones entregadas a la población.
De acuerdo con el informe, la distribución geográfica de los fondos priorizó las zonas con mayores estragos. La provincia de Chiriquí recibió el 38.87% de la inversión, seguida por la comarca Ngäbe-Buglé con un 27.31%. Otras regiones con asignaciones significativas fueron Los Santos (11.20%) y Veraguas (8.98%), extendiéndose también los beneficios a Bocas del Toro, Panamá, Colón, Herrera y Panamá Oeste.
Principales proyectos y puntos críticos intervenidos
Dentro de la cartera de inversión en proyectos de emergencia, el ministro Andrade destacó obras de gran impacto técnico, tales como la protección de las riberas del río Juan Díaz en San Miguelito y la estabilización de puntos críticos en Villa Milagro-Nueva Libia. En la provincia de Chiriquí, resaltan las intervenciones en CPA-Tolé 2 y CPA-Veladero-Tolé, que en conjunto superan los 8 millones de balboas, así como la construcción del puente Zumbona en Boquete.
En la región central y occidental, se ejecutaron obras como la rehabilitación del camino Ocú-Las Minas en Herrera, la estabilización de taludes en la carretera de Pixvae y la recuperación de la vía Hato Chamí – Sabanita en la comarca Ngäbe-Buglé. Otros proyectos relevantes incluyen la rehabilitación de caminos en Guayabal y Maraca, además de la recuperación del estribo del puente en Higuerón y mejoras en la Vía Transístmica, sector Guarumal.
Transparencia y gestión técnica
El equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas enfatizó que la declaratoria de emergencia facilitó la articulación entre empresas privadas e instituciones del Estado para llevar soluciones de ingeniería a las comunidades afectadas. El ministro Andrade subrayó que la gestión de estos recursos se ha realizado de manera responsable y transparente, asegurando que la población cuente con infraestructuras resilientes que promuevan la seguridad vial y el desarrollo económico regional tras los eventos climáticos adversos.
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