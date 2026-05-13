Presidente Mulino designa al ministro Jované en la Junta Directiva del Idaan

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, ha sido nombrado representante principal del Órgano Ejecutivo ante la máxima instancia de decisión del Idaan.
Ministro Jaime Jované representará al Ejecutivo ante la Junta Directiva del Idaan
• A través del Decreto Ejecutivo No. 22, el Gobierno Nacional formaliza la integración del ministro Jované a la Junta Directiva del Idaan para el periodo 2024-2029.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó formalmente al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., como miembro principal de la Junta Directiva del Idaan. Esta designación se realiza en representación del Órgano Ejecutivo ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, con el propósito de integrar la visión gubernamental en las políticas de gestión del recurso hídrico.
Oficialización del nombramiento y periodo de funciones
El nombramiento fue oficializado mediante el Decreto Ejecutivo No. 22 del 11 de mayo de 2026, el cual fue publicado este lunes en la Gaceta Oficial 30521. Según establece la normativa vigente, el ministro Jaime Jované ejercerá sus funciones como directivo de la institución por un período concurrente al mandato presidencial, extendiéndose su labor hasta el año 2029.
Estructura de la Junta Directiva del Idaan
La Junta Directiva del Idaan está conformada por siete miembros principales con sus respectivos suplentes, todos designados por el Órgano Ejecutivo. Esta estructura incluye al ministro de Salud, un representante directo del Órgano Ejecutivo y cinco miembros provenientes de la sociedad civil. Como organismo superior, esta junta tiene la responsabilidad de definir las políticas, estrategias y lineamientos operativos fundamentales para el funcionamiento y eficiencia de la institución.
Refuerzo a la coordinación interinstitucional
La emisión del Decreto Ejecutivo No. 22 se enmarca en las disposiciones del Gobierno Nacional para optimizar la gestión pública. La incorporación del titular del Miviot a la Junta Directiva del Idaan busca asegurar una coordinación efectiva entre las carteras del Estado en temas vinculados a los servicios básicos que impactan la calidad de vida de la población panameña. Con esta medida, se busca garantizar que las estrategias de ordenamiento territorial y vivienda se alineen con la planificación de los sistemas de acueductos y alcantarillados a nivel nacional.
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