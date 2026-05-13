Consejo de Gabinete autoriza cambios en concesiones de servicios móviles por concentración económica

El Gobierno Nacional oficializó la terminación del contrato con Claro Panamá y el traspaso de frecuencias a Cable & Wireless tras el proceso de concentración económica en el sector.
Panamá fija precio del espectro para servicios móviles de tecnología 5G
• Mediante resolución de Gabinete, la ASEP establecerá nuevos costos por el uso de bandas medias para incentivar el despliegue de la tecnología 5G en el mercado panameño.
(13/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Consejo de Gabinete de la República de Panamá aprobó medidas trascendentales para la industria de los servicios móviles, autorizando la terminación del contrato de concesión de la empresa Claro Panamá, S.A. y facultando a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para establecer los precios del espectro radioeléctrico destinado a la tecnología de quinta generación (5G).
Reestructuración por concentración económica
El Órgano Ejecutivo autorizó al Ministerio de Gobierno (Mingob) a suscribir la Adenda No. 2 al Contrato de Concesión No. 11-2008 de la empresa Claro, así como el finiquito de terminación de dicha concesión por mutuo acuerdo. Esta decisión responde al proceso de concentración económica entre Claro Panamá, S.A. y Cable & Wireless Panama, S.A. (CWP).
Como parte de este acuerdo, se autorizó la Adenda No. 1 al Contrato No. DAF-034-2013 de CWP, permitiendo el traspaso del derecho de uso de 70 MHz a favor de esta operadora para la prestación de servicios móviles. La normativa incluye además la posibilidad de solicitar la extensión del derecho de uso de dicho espectro desde el año 2028 hasta el año 2037, cumpliendo con los principios de la Ley 31 de 1996 y las disposiciones legales vigentes para los concesionarios del sector.
Definición de precios para tecnología 5G
En la misma sesión, el Consejo de Gabinete facultó a la ASEP para fijar en B/.235,034.00 por MHz el precio que las concesionarias de servicios móviles deberán pagar por el derecho de uso del espectro en las bandas medias (1.4 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz). Esta valoración surge ante la llegada de la tecnología 5G, la cual prevé un incremento masivo en el tráfico de redes y en la cantidad de dispositivos conectados durante la presente década.
La tecnología 5G representa un avance cualitativo que ofrece velocidades superiores, latencia ultrabaja y mayor eficiencia energética, facilitando el desarrollo de ciudades inteligentes, vehículos autónomos y el Internet de las Cosas (IoT). La determinación del precio se basó en un análisis técnico que incluyó «benchmarking» internacional adaptado al mercado nacional, considerando el poder adquisitivo y el nivel de competencia.
Estrategia para la competitividad del sector
La reducción del precio del espectro en bandas medias forma parte de una estrategia estatal para impulsar la inversión en infraestructura y mejorar la calidad de los servicios móviles en el país. Al ajustar la metodología de valorización, la ASEP busca mantener la competitividad del ecosistema digital panameño, asegurando una transición eficiente hacia una sociedad hiperconectada y garantizando que el espectro, como bien de dominio público, sea utilizado de manera óptima para el beneficio de los usuarios y el desarrollo tecnológico nacional.
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