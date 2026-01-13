Impacto económico y desafíos del Acuerdo UE-Mercosur en el comercio global

Claves y oportunidades para las empresas ante el Acuerdo UE-Mercosur

• La alianza entre la Unión Europea y el Mercosur creará un mercado de 780 millones de personas, eliminando hasta el 90% de los aranceles bilaterales.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Acuerdo UE-Mercosur representa una etapa histórica para la integración económica de ambos bloques, al consolidar una alianza que engloba el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Esta asociación abre un mercado potencial de 780 millones de personas, prometiendo una transformación profunda en las relaciones comerciales birregionales, aunque su implementación final aún depende de un proceso de ratificación y adaptación técnica por parte de los países miembros.

De acuerdo con las proyecciones actuales, este tratado impulsará un incremento cercano al 40% en el intercambio comercial entre las dos regiones. Durante el año 2024, las transacciones de bienes superaron los 111.000 millones de euros, donde las exportaciones europeas alcanzaron los 55.200 millones de euros, centradas en maquinaria, productos químicos y equipos de transporte. Por su parte, el Mercosur exportó principalmente productos agrícolas, minerales y pulpa de papel por un valor de 56.000 millones de euros.

Oportunidades de liberalización y seguridad estratégica

El análisis titulado ‘Entre la apertura y la competitividad: perspectivas comerciales del Acuerdo UE–Mercosur’, elaborado por Juan Ignacio Di Meglio, Director Senior de Asuntos Corporativos de LLYC en Argentina, destaca que el pacto eliminará o reducirá más del 90% de los aranceles bilaterales. Para el Mercosur, esto significa un acceso preferencial para su agroindustria y minerales críticos, mejorando su posición frente a otros mercados competidores.

Para las empresas de la Unión Europea, el ahorro estimado en derechos de aduana podría alcanzar los 4.000 millones de euros anuales. Los sectores con mayores beneficios proyectados incluyen la automoción, la industria farmacéutica y la fabricación de maquinaria. Además, el acuerdo establece un marco normativo previsible en áreas de propiedad intelectual y compras públicas, lo que podría duplicar los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) europea en la región.

Riesgos y desafíos en materia de sostenibilidad

A pesar de las ventajas económicas, el informe identifica factores de riesgo que podrían condicionar el éxito del tratado. Las empresas del Mercosur enfrentarán estándares europeos rigurosos en materia de trazabilidad, derechos laborales y políticas contra la deforestación, lo que exigirá ajustes estructurales en sus modelos de producción.

Asimismo, la apertura arancelaria incrementará la presión competitiva sobre las manufacturas del Mercosur, como el calzado y la metalmecánica. En contraparte, el sector agroalimentario europeo podría verse presionado por la entrada masiva de productos como carne y soja desde Suramérica.

El proceso de ratificación y el Acuerdo Interino

La ratificación plena del acuerdo enfrenta obstáculos políticos en Europa, con la oposición de países como Francia, Polonia y Austria. Como alternativa para evitar retrasos, se ha propuesto un Acuerdo Interino (iTA) que permitiría la aplicación inmediata de la parte comercial a partir de 2026, tras la aprobación del Parlamento Europeo. No obstante, en el bloque suramericano, la falta de una institucionalidad supranacional requiere que cada Estado ratifique el documento de forma individual.

Recomendaciones para la adaptación empresarial

Para capitalizar los beneficios del acuerdo, Di Meglio sugiere que los actores económicos deben adoptar una estrategia proactiva centrada en los siguientes puntos:

• Monitoreo del entorno: Seguimiento de las dinámicas legislativas y plazos de ratificación para anticipar cambios regulatorios.

• Análisis competitivo: Identificación de nuevos nichos de mercado y alianzas estratégicas.

• Cumplimiento normativo: Ajuste de procesos logísticos y productivos para cumplir con estándares sanitarios y ambientales.

• Modernización: Inversión en tecnología y sostenibilidad, explorando opciones de financiación verde.

El autor del informe subraya que el éxito de esta integración dependerá de la respuesta estratégica de las empresas para convertir la apertura comercial en innovación e inversión sostenida.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: