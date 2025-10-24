La ALAIAB define su agenda 2025-2027 con enfoque en ciencia, sostenibilidad e innovación

Industria de alimentos y bebidas establece prioridades en encuentro anual de la ALAIAB en Argentina

• El plan 2025-2027 de la industria de alimentos y bebidas se centrará en temas cruciales como economía circular, etiquetado frontal y el rol del Codex Alimentarius, bajo el liderazgo reelecto de Camilo Montes.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- La ALAIAB (Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas) llevó a cabo su XXV Encuentro Anual en Buenos Aires, Argentina, congregando a las asociaciones nacionales más importantes de América Latina y el Caribe. La reunión sirvió como plataforma para un diálogo constructivo sobre las oportunidades y los retos que moldearán el futuro del sector alimentario regional.

Durante la jornada, los miembros de la Alianza votaron unánimemente la reelección del colombiano Camilo Montes como su presidente para el periodo 2025-2027, en representación de la ANDI. Esta decisión, que incluyó la definición de la nueva Junta Directiva, garantiza la continuidad de una gestión comprometida con el fortalecimiento de la articulación regional, la sostenibilidad y el uso de la evidencia científica como pilar regulatorio fundamental.

Camilo Montes, presidente reelecto de ALAIAB, manifestó que su continuidad «refleja la unión, la confianza y el compromiso colectivo de toda la industria latinoamericana con una agenda que promueve el desarrollo sostenible, la innovación y la transparencia para responder al propósito de alimentar e hidratar a nuestra región». Además, destacó que la Alianza trabaja con base en la ciencia y la colaboración para construir sistemas alimentarios más seguros, responsables y resilientes.

Temas Centrales de la Agenda 2025-2027

La sesión abordó varios temas considerados esenciales para la proyección del sector de alimentos y bebidas. Entre ellos se discutió el futuro de la economía circular y el manejo responsable del agua. También se analizaron la relevancia del Codex Alimentarius en el panorama regulatorio internacional, las experiencias de implementación del etiquetado frontal en distintos países, las reformas en los marcos regulatorios nacionales y las nuevas tácticas de comunicación y marketing digital, poniendo énfasis en la generación de confianza y valor para el consumidor.

Reconocimiento al Impacto Socioeconómico del Sector

La industria de alimentos y bebidas fue reconocida por su rol estructural en el progreso social y económico de América Latina. Este sector está conformado por más de 435,000 empresas, de las cuales el 96% son micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes). En términos de empleo, el sector genera más de siete millones de puestos de trabajo directos y cuatro indirectos por cada empleo formal establecido, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento y bienestar.

Con una directiva enfocada y una agenda clara en sostenibilidad, ciencia e innovación, la ALAIAB ratifica su posición como referente institucional y técnico ante foros internacionales. La Alianza continuará impulsando la colaboración regional y el desarrollo de sistemas alimentarios que sean más competitivos, inclusivos y sostenibles para toda América Latina y el Caribe.