Alianzas estratégicas y aportes ciudadanos impulsarán proyectos habitacionales de la Fundación Futuro Cierto

• Presidida por el sacerdote franciscano Fray José María Guerrero, la entidad propone aportaciones anuales mínimas a ciudadanos y exhorta al sector privado y gubernamental a sumarse a una estrategia de desarrollo integral.

(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Santo Domingo, República Dominicana.- La Fundación Futuro Cierto, presidida por el sacerdote franciscano Fray José María Guerrero, lanzó una convocatoria nacional e internacional para que empresas privadas, organismos y agencias de cooperación internacional, instituciones gubernamentales y personas de buena voluntad, dentro y fuera del país, se sumen a una gran cadena de solidaridad destinada a erradicar la precariedad habitacional en tres comunidades vulnerables: Villa Duarte, en Santo Domingo Este; el sector Valiente, en el Distrito Nacional; y el distrito municipal de Rancho la Guardia, perteneciente al municipio de Hondo Valle, en la provincia Elías Piña.

La convocatoria invita a empresas e instituciones a explorar alianzas de cooperación técnica, programática y financiera con la organización, en función de sus capacidades y áreas de acción. A las personas de buena voluntad, dentro y fuera del país, se les propone una aportación mínima anual de RD$50 por cada miembro del núcleo familiar en República Dominicana, USD$20 desde Estados Unidos y EUR$20 desde Europa, con el propósito de sostener y ampliar un proyecto social que ya ha transformado la vida de decenas de familias en la provincia más empobrecida del país.

El presidente de la organización, Fray José María Guerrero, expresó en tercera persona el deseo de que esta iniciativa cale en la conciencia colectiva nacional y penetre de forma que cada dominicano se convenza de que, aportando la cantidad mínima por cada miembro de la familia, se puede llegar lejos.

Proyección de metas y distribución de fondos

La Fundación Futuro Cierto, creada en el año 2013, ha construido hasta la fecha un total de 36 viviendas en Rancho La Guardia, municipio Hondo Valle, provincia de Elías Piña, una de las zonas con mayor índice de pobreza del país. El religioso señaló que la organización trazó su ruta de trabajo tomando como referencia el mapa de la pobreza, con el propósito de catapultar a Elías Piña hacia un desarrollo sostenible y, posteriormente, extender las acciones a Pedernales, considerada por la entidad como la segunda provincia más empobrecida del país.

El propósito de la organización es movilizar 50 millones de dólares anuales para sostener el proyecto integral. De ese total, se prevé destinar 25 millones de dólares a cada una de las tres demarcaciones seleccionadas, mientras que el remanente de 25 millones de dólares se utilizará para dar continuidad a un proyecto educativo y agrícola en Elías Piña. El sacerdote subrayó que si la comunidad cristiana, que representa la inmensa mayoría, aporta la cuota una vez al año, se obtendrían casi 5 millones de dólares, por lo que instó a la iglesia a empoderarse de la iniciativa. Asimismo, remarcó la urgencia de ampliar el alcance para impactar a un millón de dominicanos mediante la consecución de 300 millones de pesos, lo que permitiría ayudar de manera real a familias en condición de vulnerabilidad.

Programas de educación y desarrollo ambiental

La iniciativa trasciende la construcción de viviendas. La Fundación Futuro Cierto desarrolla en Rancho la Guardia, Hondo Valle, un conjunto de programas educativos y ambientales dirigidos a abordar las causas estructurales de la pobreza, los cuales se detallan a continuación:

Todos estos programas cuentan con equipos técnicos especializados y una metodología probada, y están listos para expandirse y alcanzar a más comunidades en toda la provincia de Elías Piña.