Aranceles de EE.UU. impulsan cambios significativos en los flujos comerciales mundiales

El Sur Global: una oportunidad clave en el crecimiento del comercio mundial

Para 2033, las exportaciones globales de bienes alcanzarán los USD $29,2 billones, impulsadas en gran parte por el crecimiento de las economías emergentes.

Los productos electrónicos, la maquinaria eléctrica y los artículos de moda serían los más afectados por el aumento de los aranceles sobre los productos chinos. BCG estima que un arancel del 60% añadiría 61.000 millones de dólares al coste de importación de productos electrónicos de consumo de China a EE.UU.

(17/Feb/2025 – Panama24Horas web) Centroamérica y Caribe.- Las rivalidades, alianzas y aspiraciones geopolíticas están reconfigurando la economía mundial, y lo seguirán haciendo en los próximos años, aceleradas por las imposiciones arancelarias de los Estados Unidos a las importaciones. Sin un aumento generalizado de los aranceles, el comercio mundial de mercancías seguirá creciendo a una media anual del 2,9% durante los próximos ocho años. Las rutas que recorren dichos bienes cambiarán notablemente a medida que Norteamérica reduzca su dependencia de China y China siga estrechando sus vínculos con los mercados del Sur Global[1], lo que está consolidando su poder en el mapa del comercio mundial.

Estas son algunas de las conclusiones del último informe del Centro de Geopolítica de Boston Consulting Group (BCG), “Great Powers, Geopolitics, and the Future of Trade”.

«El comercio global, que superará los 29 trillones de dólares en 2033[2], está atravesando una transformación sin precedentes. Tensiones geopolíticas y el ascenso de nuevas potencias económicas están redibujando el mapa comercial mundial, con rutas tradicionales cediendo paso a alianzas regionales y oportunidades en mercados emergentes. Para las empresas, el desafío es adaptarse, pero más aún anticiparse a estas dinámicas para prosperar en una economía en constante cambio«, afirma Cristián Rodríguez-Chiffelle, partner & director de Boston Consulting Group. Agrega: «La fragmentación comercial, impulsada por fuerzas como el proteccionismo y la innovación tecnológica, requiere que las empresas construyan cadenas de suministro resilientes y estratégicas, fundamentales para navegar en este sistema multipolar”.

El informe analiza en detalle las regiones y los sectores que se podrían ver más afectados por la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos:

● BCG modeló el impacto directo del escenario 60/25/20 (aranceles del 60% sobre los bienes chinos, un 25% sobre los bienes procedentes de Canadá y México, y un 20% sobre las importaciones de todos los demás países). Se estima que los aranceles añadirían ‪640.000‬ millones de dólares al coste de importación de bienes de los diez principales países importadores a EE. UU., sobre la base de los niveles de 2023, a menos que se encuentren fuentes o proveedores alternativos.

● En cuanto a las categorías de productos importados por EE. UU., el mayor impacto se produciría en las piezas de automóvil y los vehículos de motor importados, lo que afectaría principalmente al comercio con México, la UE y Japón. Los productos electrónicos, la maquinaria eléctrica y los artículos de moda serían los más afectados por el aumento de los aranceles sobre los productos chinos. Se estima que un tipo arancelario del 60% añadiría 61.000 millones de dólares al coste de importación de productos electrónicos de consumo de China a EE. UU.

«El crecimiento proyectado del comercio global de bienes de 2.9% anual refleja tensiones y nuevas oportunidades. India y ASEAN se están consolidando como motores del comercio mundial. Con tasas de crecimiento proyectadas de 6.4% y 3.7% respectivamente, estas regiones representan un ejemplo de resiliencia, y la oportunidad para países como Chile de diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer sus cadenas de suministro en sectores estratégicos”, asegura Cristián Rodríguez-Chiffelle. «El comercio global está entrando en una etapa de volatilidad y fragmentación, en la que las empresas ya no pueden confiar únicamente en los patrones históricos o la probabilidad«, agrega.

Otras conclusiones del informe:

● El Mercosur superará el crecimiento promedio del comercio global

• Se proyecta que el comercio exterior total del Mercosur crezca a una tasa anual compuesta (CAGR) de 3.7% hasta 2033, superando significativamente el crecimiento promedio esperado del comercio global de 2.9% anual.

o Esta expansión refleja un fortalecimiento de la conectividad del bloque con el Sur Global, liderado por un aumento sustancial en el comercio con China, que crecerá en $182 mil millones para 2033 (7.8% anual), y con India, donde se proyecta un incremento de $25 mil millones (11% anual).

• El reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur acelerará el comercio bilateral en un 2.4% anual, añadiendo $27 mil millones a los intercambios para 2033.

• El Mercosur, y probablemente América Latina como un todo, podría llegar a ser un actor clave en las cadenas de valor globales y un puente estratégico entre mercados emergentes y desarrollados.

● América del Norte se consolida como un bloque comercial resistente, pero los aranceles y el USMCA podrían condicionar su futuro:

• La relación comercial entre EE. UU., México y Canadá, reforzada por años de deslocalización cercana y amistosa para reducir la dependencia de las importaciones chinas, está contribuyendo al crecimiento económico de América del Norte.

• Si se evitan los nuevos aranceles de EE. UU. sobre los productos mexicanos, se prevé que el comercio anual entre EE. UU. y México aumentará a ‪315.000‬ millones de dólares en 2033, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CARG) del 4%; mientras que el comercio entre EE. UU. y Canadá crecerá unos ‪147.000‬ millones de dólares a medida que las empresas que abastecen a los mercados norteamericanos trasladen una mayor parte de sus cadenas de suministro a la región.

● China gira a los mercados del Sur Global:

• Mientras el comercio de China con EE. UU. y la UE se ralentiza, está creciendo con fuerza con gran parte del resto del mundo. Se proyecta que el comercio bilateral anual con Occidente se contraerá en ‪221.000‬ millones de dólares a 2033, lo que representará un descenso medio anual del 1,2%.

• El descenso de ‪159.000‬ millones de dólares en el comercio anual entre EE. UU. y China podría agudizarse si EE. UU. aumenta significativamente los aranceles sobre los productos chinos. En el escenario más extremo, se estima que esto reduciría aún más el comercio anual entre EE. UU. y China en torno a una cuarta parte. El coste de los bienes chinos importados aumentaría en más de ‪200.000‬ millones de dólares si no se dispone de fuentes alternativas y si los volúmenes de importación se mantienen constantes.

• Se proyecta que el comercio de China con los países del Sur Global, por el contrario, aumentará en 1,25 trillones de dólares o un CAGR de 5,9% para 2033. Este giro apoyará la agenda geopolítica de China de reducir su dependencia económica de Occidente y estrechar lazos con los principales mercados emergentes.

• El crecimiento del comercio total de China se limitará al 2,7% anual durante la próxima década, muy por debajo de la estimación actual de crecimiento del PIB del 3,8%. Esto también es más lento que el crecimiento anual del 4% en el comercio que China disfrutó entre 2017 y 2022.

● El Sur Global está listo para ganar poder:

• Uno de los acontecimientos más intrigantes -y menos anunciados- del comercio mundial es el creciente poder de las naciones del Sur Global. Este grupo de 133 países en desarrollo representa alrededor del 18% del PIB mundial y el 62% de la población mundial. También representa alrededor del 30% del comercio mundial. Se prevén varios cambios importantes en el comercio del Sur Global durante la próxima década.

• Aunque el comercio con China seguirá creciendo con fuerza, el ritmo se ralentizará hasta el 5,9% de CAGR, frente al 7,5% de los últimos cinco años, a medida que maduren los procesos de fabricación locales.

• Por el contrario, el comercio anual entre las propias naciones del Sur Global crecerá en ‪673.000‬ millones de dólares durante la próxima década, con un CARG que se acelerará hasta el 3,8%, frente al 2,8% del periodo ‪2017-2022‬. El comercio entre el Sur y el Norte también se acelerará, hasta el 3,7% de CAGR desde el 2,3% de los últimos cinco años, alcanzando los 1,67 billones de dólares anuales en 2033.

● La UE se centra en la competitividad:

• Las tensiones geopolíticas, la preocupación por la seguridad energética y los desafíos regulatorios han llevado a los 27 países de la UE a replantearse sus relaciones comerciales tradicionales. Se prevé que el comercio bilateral con China se estanque en la próxima década. Se espera que el comercio con Rusia disminuya en unos ‪106.000‬ millones de dólares a 2033, a medida que la UE siga reduciendo las importaciones de energía rusa y aplicando sanciones económicas.

• Se proyecta que el comercio total de la UE seguirá creciendo un 2% anual hasta 2033. El comercio anual con EE. UU. crecerá ‪303.000‬ millones de dólares durante la próxima década, impulsado en gran medida por las importaciones de GNL estadounidense por parte de la UE, mientras que se acelerará el comercio con India y África.

• Las empresas también deben seguir de cerca las iniciativas europeas para impulsar su competitividad global en sectores estratégicos.

● Los países de la ASEAN ganan con la reestructuración comercial:

• Esta región ha sido una de las mayores beneficiarias de los cambios en la producción impulsados por la geopolítica, como las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Se prevé que el comercio combinado de las naciones de la ASEAN crezca un 3,7% anual durante la próxima década, a medida que mejoren las capacidades de la industria de manufactura de la región y se profundice su participación en las cadenas de valor industrial.

• Se prevé que la relación comercial de la ASEAN con China siga creciendo un 5,6% anual, hasta alcanzar los ‪558.000‬ millones de dólares en 2033, mientras que el comercio tanto con la UE como con EE. UU. se moderará.

● India avanza con fuerza:

• India se está convirtiendo en la otra gran historia comercial del Sur Global, ya que mantiene relaciones favorables con la mayoría de las principales economías del mundo. Se proyecta un 6,4% de CAGR en el comercio total de la India hasta 2033, en torno a 1,8 billones de dólares anuales, en línea con su alto crecimiento del PIB. Entre los factores que impulsarán este crecimiento se encuentran la creciente popularidad de la India como base de producción para las empresas que buscan diversificar las cadenas de suministro concentradas en China, los cuantiosos incentivos gubernamentales para la fabricación, una enorme mano de obra de bajo coste y la rápida mejora de las infraestructuras.

«El Sur Global, liderado por economías dinámicas como India y el sudeste asiático, está transformando el comercio mundial al integrar cadenas de suministro más sofisticadas y avanzar en industrias manufactureras complejas. Este avance reduce la dependencia a los países desarrollados, y amplifica el peso político y económico de los mercados emergentes«, señala Rodríguez-Chiffelle. Destaca también que «la capacidad de regiones como América Latina para aprovechar esta transición podría determinar su papel como proveedor estratégico en sectores clave y como socio comercial de las potencias del futuro”.

Descargar la publicación aquí.

Sobre Boston Consulting Group

Boston Consulting Group hace equipo con quienes lideran la sociedad y las distintas compañías para enfrentar juntos sus desafíos más importantes y captar sus mejores oportunidades. Cuando se fundó en 1963, BCG fue pionero en estrategia de negocio. Hoy, ayudamos a los clientes a abordar sus transformaciones más profundas, inspirando cambios complejos permitiendo que las organizaciones crezcan, construyendo ventajas competitivas e impulsando el impacto en la última línea de resultados.

Para tener éxito, las organizaciones deben combinar capacidades digitales y humanas. Nuestros equipos diversos y globales aportan una profunda experiencia funcional en diferentes sectores y una gama de perspectivas capaz de provocar el cambio. BCG ofrece soluciones a través de consultoría de gestión de vanguardia junto con tecnología y diseño, alianzas corporativas y digitales, y propósito de negocio. Trabajamos con un modelo colaborativo único para toda nuestra firma y lo aplicamos en todos los niveles de la organización del cliente, generando resultados que permiten a nuestros clientes avanzar y progresar.