Nutrición y estado de ánimo: claves para superar el Blue Monday y el estrés de enero

Blue Monday: alimentos que ayudan a la producción de serotonina y dopamina

• El tercer lunes de enero destaca la importancia de la nutrición en la salud mental, identificando nutrientes esenciales que regulan el estado de ánimo y el sistema nervioso.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El tercer lunes de enero, popularmente conocido como Blue Monday, se ha consolidado como una fecha para reflexionar sobre la salud mental y el bienestar emocional. Este período, marcado por el fin de las festividades y el retorno a la rutina, suele generar sensaciones de desánimo que pueden ser gestionadas a través de hábitos saludables, donde la nutrición juega un papel determinante.

La conexión entre nutrición y cerebro

Según el médico nutriólogo Nataniel Viuniski, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, no existe una solución única para el estrés de inicio de año, pero la alimentación equilibrada es una estrategia clave. Estudios científicos sugieren que ciertos nutrientes son esenciales para la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y las endorfinas, responsables de la sensación de bienestar.

Deficiencias en proteínas, vitaminas del complejo B, vitamina D, magnesio, zinc y omega-3 pueden comprometer el funcionamiento del sistema nervioso. La literatura médica, incluyendo revisiones en la revista Nutrients, asocia la ingesta inadecuada de estos elementos con la aparición de síntomas depresivos, resaltando que el equilibrio es vital, ya que el exceso de minerales como el cobre también puede ser contraproducente.

Estrategias alimentarias para el equilibrio emocional

Para mitigar los efectos del Blue Monday, los especialistas recomiendan enfocarse en cinco pilares dietéticos:

1. Priorizar alimentos naturales: El consumo de verduras, frutas, granos integrales y legumbres aporta antioxidantes y triptófano, los cuales ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación sistémica.

2. Limitar azúcares simples: Los altos niveles de azúcar provocan oscilaciones en la glucemia que afectan la energía y el humor, además de desplazar el consumo de nutrientes de mayor calidad.

3. Incrementar el consumo de fibra: Investigaciones en Frontiers in Nutrition señalan que la fibra alimenta bacterias intestinales beneficiosas. Estas producen butirato, una sustancia que modula la comunicación entre el intestino y el cerebro, influyendo directamente en el estado de ánimo.

4. Grasas de alta calidad: El aguacate, los frutos secos y los pescados ricos en grasas insaturadas protegen la integridad de las membranas neuronales y facilitan la señalización de los neurotransmisores.

Recomendaciones adicionales de bienestar

El doctor Viuniski enfatiza que el apoyo nutricional debe complementarse con actividad física regular, un sueño reparador y, en casos necesarios, acompañamiento psicológico profesional. Al adoptar un patrón alimentario variado y nutritivo, las personas pueden fortalecer su resiliencia emocional no solo durante el Blue Monday, sino a lo largo de todo el año, convirtiendo la comida en una aliada estratégica para la salud mental.

