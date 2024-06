Carencias Afectivas: La Principal Causa del Sexo Temprano en Adolescentes, según CEEPI

Desatención familiar y bajo autoestima impulsan a los Adolescentes a iniciar su vida sexual tempranamente

El CEEPI ofrece orientación a padres con un webinar gratuito el 27 de junio sobre ‘Noviazgo y Adolescencia: oportunidades y retos’

(25/Jun/2024 – web) Panamá.- Los adolescentes están iniciando su vida sexual a más temprana edad, comparado con las generaciones anteriores. El Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia (CEEPI) ha identificado diversas causas, entre ellas carencias afectivas dentro del hogar, baja autoestima, y la influencia de los medios de comunicación y redes sociales. La situación de vulnerabilidad económica y el hacinamiento también juegan un papel significativo, así como el ambiente de promiscuidad.

El organismo reveló que se trata de un fenómeno complejo. «Los padres no tienen tiempo para sus hijos. No supervisan sus actividades. Los jóvenes, a veces aún niños, se sienten abandonados y poco valorados por sus familiares. Es por ello que en ocasiones inician su vida sexual a muy temprana edad. No buscan placer en sí; lo que quieren es cariño y aceptación», manifestó la Dra. Claudia Sotelo Arias, directora del CEEPI.

La especialista sostuvo que hay una constante: los jóvenes que iniciaron relaciones sexuales a una edad temprana, menos de 13 años, provienen de familias disfuncionales. En promedio, los jóvenes en México tienen su primera relación sexual antes de los 15 años, y un tercio de adolescentes entre 12 y 19 años ya son sexualmente activos. «Es un fenómeno mundial, los adolescentes están más confundidos que en otras épocas. En muchos casos carecen de guía y se atienen a la información que hay en Internet y las redes sociales. Se pierden en el mar de información y al mismo tiempo están frustrados y aburridos. Entonces tienen sexo aunque no estén preparados para asumir su sexualidad desde el punto de vista emocional, con los consabidos riesgos de contraer enfermedades sexuales, embarazos no deseados o caer en redes de prostitución», añadió Sotelo Arias.

¿Qué hacer entonces? CEEPI orienta en este sentido:

1. No hacer del tema sexo un tabú. Es necesario tener educación sexual desde la infancia. Existen libros y videos que pueden aportar conocimiento o material de apoyo.

2. La sexualidad de los adolescentes es de ellos, no de sus padres. No está en juego el honor familiar y lo peor que se puede hacer es insultar. Nada como el amor y la comunicación.

3. No a los extremos. La desnudez, las formas explícitas de la sexualidad son solo para los adultos; no le corresponde a los niños. Ellos no comprenden y pueden angustiarse o distorsionar la situación.

4. Buscar colegios que vayan en función con los valores morales de la familia. Así no habrá futuras sorpresas.

5. Es recomendable abordar el tema de los anticonceptivos. No hacerlo es tapar el sol con un dedo, especialmente cuando el joven ya inició su vida sexual.

6. La sexualidad va más allá del placer. Tiene relación con el amor y es fundamental explicar esto a los jóvenes.

7. Ayudarles a postergar el momento; entre más se tarden, serán más maduros para asimilar el tema.

8. Indispensable conocer la actividad que llevan dentro de las redes sociales e Internet: es necesario hablar del tema con ellos, dado los peligros a los que se pueden exponer.

CEEPI organizará un Webinar Gratuito el jueves 27 de junio de 2024, titulado «Noviazgo y Adolescencia: oportunidades y retos«, en el cual se abordarán estas temáticas. Es un foro destinado para padres de familia que tengan hijos adolescentes o en vías de serlo. Para ingresar al webinar, visite https://www.facebook.com/ceepi.oficial.