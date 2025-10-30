Alianza científica y social en Elche: Cátedra Nebrija en Neurodesarrollo transformará la atención infantil

Nace la Cátedra Nebrija en Neurodesarrollo para investigar trastornos de la comunicación en la infancia

• La iniciativa, presentada en Elche, combina ciencia, tecnología e innovación social para mejorar la vida de niños y niñas, abordando la inmediatez crítica que posee la investigación en neurodesarrollo.

(29/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Elche, España.- La Fundación Salud Infantil, la Fundación García Peralta y la Universidad Nebrija han creado la Cátedra Nebrija – Fundación Salud Infantil – Fundación García Peralta en Neurodesarrollo. Esta iniciativa estratégica busca unir la ciencia, la tecnología y la innovación social para mejorar la vida de la infancia desde la evidencia científica y el compromiso social.

El principal objetivo de la Cátedra Nebrija en Neurodesarrollo es generar, aplicar y transmitir conocimiento científico sobre algunos trastornos de la comunicación, los cuales están muy presentes en numerosos problemas del neurodesarrollo.

Ejes de la Cátedra y Relevancia Social

La Cátedra fue presentada en Elche como un espacio de encuentro entre profesionales, familias e instituciones, donde la ciencia y la tecnología se ponen al servicio de la inclusión y el bienestar infantil. La iniciativa busca poner el foco en la mejora de la comunicación de familias que conviven con niños y niñas con estos trastornos.

La investigación sobre neurodesarrollo posee un componente de inmediatez crítica, ya que tiene el potencial de mejorar en el corto plazo la vida de muchas familias.

Las líneas de investigación de la Cátedra Nebrija en Neurodesarrollo abarcan:

• La evaluación multimodal del desarrollo.

• La plasticidad cerebral en contextos de riesgo.

• El vínculo afectivo temprano, el lenguaje y la comunicación.

• Las funciones ejecutivas y la regulación emocional, entre otras.

La unión de estas tres instituciones consolida a Elche como un referente en el ámbito del neurodesarrollo infantil.

Autoridades y Compromiso Institucional

El acto de presentación se celebró en el Hotel Milenio de Elche y estuvo presidido por la concejala de Infancia, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodil, y por la concejala de Educación, Juventud y Discapacidad, María Bonmatí.

Participaron también Maribel Peralta, presidenta de la Fundación García Peralta; Álvaro Bustinduy, vicerrector de Investigación de la Universidad Nebrija; Jorge Galván, director de la Fundación Nebrija; Fernando Vargas, presidente de la Fundación Salud Infantil; y los directores de la Cátedra, Jon Andoni Duñabeitia y Jéssica Piñero.

Las autoridades presentes coincidieron en subrayar la relevancia de esta iniciativa estratégica que combina neurociencia aplicada, innovación tecnológica y compromiso social para transformar la atención a la infancia desde los primeros años de vida.

La Fundación Salud Infantil, promotora y coordinadora, impulsa esta alianza desde su compromiso con la investigación aplicada, siendo un referente en Atención Temprana con más de dos décadas de trayectoria. Para la Universidad Nebrija, esta unión representa una oportunidad para generar conocimiento aplicado que responda a necesidades reales de colectivos vulnerables, mientras que la Fundación García Peralta refuerza su compromiso con la infancia y los colectivos en riesgo de exclusión social.