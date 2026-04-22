CEAPI lanza el Barómetro Empresarial Iberoamericano para fortalecer la conexión entre Europa y América

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) presentó en Madrid una herramienta estratégica diseñada para generar conocimiento y consolidar a los empresarios como motores de cohesión regional.
De multilatinas a multiberoamericanas: CEAPI redefine el concepto de expansión empresarial
• Bajo el concepto de «multiberoamericanas», el nuevo barómetro busca analizar las dinámicas económicas de las empresas con presencia global en los continentes americano y europeo.
(22/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) realizó la presentación oficial del Barómetro Empresarial Iberoamericano en la Casa de América. Este instrumento integrará la actividad de análisis, estudios e informes de la organización, consolidándose como un think tank de referencia para el espacio económico que une a España con América Latina y el Caribe.
El evento contó con la participación de Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; y León de la Torre, director general de Casa América. Durante su intervención, Hereu subrayó que el Barómetro Empresarial Iberoamericano es una herramienta fundamental para ganar influencia a través de la generación de conocimiento, calificándolo como un motor de transformación necesario para fortalecer el multilateralismo en la región.
Hacia el concepto de empresas multiberoamericanas
Uno de los hitos de la presentación fue la introducción del término «multiberoamericanas», concepto desarrollado junto al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Esta nueva definición busca reemplazar al tradicional «multilatinas» para adaptarse a las empresas originarias de Iberoamérica que mantienen una actividad coordinada y estratégica tanto en el continente americano como en el europeo.
Según explicó la catedrática Isabel Álvarez, este término refleja con mayor precisión la realidad de las compañías que contribuyen a la integración del espacio empresarial iberoamericano. Por su parte, Núria Vilanova resaltó que el barómetro nace con el objetivo de medir para mejorar, impulsando una visión positiva de la región y reforzando el papel del empresariado en el crecimiento económico.
Datos de inversión y proyecciones estratégicas
El informe presentado por CEAPI revela que la inversión española en la región se ha triplicado desde 2007, alcanzando los 245,216 millones de euros en 2023. Además, el número de empresas con capital mayoritariamente español se ha multiplicado por cuatro en la última década, con una presencia destacada en mercados como México, Brasil, Colombia y Chile. Actualmente, España se posiciona como el segundo mayor inversor en la región, representando el 11% de la Inversión Extranjera Directa (IED) total.
El Barómetro Empresarial Iberoamericano contará con un Consejo Asesor de alto nivel, integrado por figuras como Ana Pastor, Arancha González Laya y el General Félix Sanz Roldán. Este equipo se encargará de definir las líneas de trabajo anuales, que incluirán monitores específicos sobre tendencias económicas por países y análisis de sectores estratégicos para facilitar la internacionalización de las compañías iberoamericanas.
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