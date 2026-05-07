CEAPI anuncia a las ganadoras de los premios Mujer, Empresa y Liderazgo en Iberoamérica

Francisca Ponce, María del Carmen Nasser, Alba Medina y Helen Deller serán galardonadas por su influencia y visión estratégica en el marco del IX Congreso Iberoamericano de CEAPI.
Los premios Mujer, Empresa y Liderazgo destacan el impacto de directivas iberoamericanas
• El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica reconoce la trayectoria de cuatro líderes de Chile, Ecuador, Honduras y México que transforman el ecosistema empresarial regional.
(07/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Las empresarias Francisca Ponce, María del Carmen Nasser, Alba Medina y Helen Deller han sido seleccionadas para recibir los VIII premios Mujer, Empresa y Liderazgo en Iberoamérica. Este reconocimiento, otorgado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), destaca el emprendimiento y la visión empresarial que estas líderes impulsan en sus respectivos países y sectores económicos.
El acto de entrega se realizará durante el IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, el cual reunirá a más de 500 presidentes de compañías y líderes institucionales de una veintena de países. La ceremonia de premiación tendrá lugar el 26 de mayo en el Ex Convento de San Hipólito de Ciudad de México, bajo el lema «La Fuerza de Iberoamérica».
Trayectorias de impacto regional
Las galardonadas representan diversos ámbitos del sector productivo y social en la región. Alba Medina Flores, de México, preside la Asociación Iberoamericana de IA y es referente en innovación tecnológica responsable. Por su parte, la chilena Francisca Ponce, CEO de The Family Ponce Group, destaca por su liderazgo en gobierno corporativo y sostenibilidad.
Desde Honduras, María del Carmen Nasser, vicepresidenta de la Fundación Terra, es reconocida por su labor en el desarrollo social y educativo. Finalmente, la ecuatoriana Helen Deller, presidenta de Vitalia Company Holding S.A., destaca por su trayectoria multisectorial y su labor filantrópica desde su base de operaciones en Nueva York.
Evaluación y compromiso institucional
El jurado del premio Mujer, Empresa y Liderazgo está conformado por destacadas personalidades internacionales, entre las que figuran la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, junto a directivos de organizaciones como EULEN, Catenon, ATREVIA y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Este comité evalúa no solo el éxito empresarial, sino también el impacto social y la capacidad de influencia de las líderes en el entorno iberoamericano.
Desde su creación en 2017, más de 50 mujeres han sido distinguidas con este galardón que busca visibilizar el rol esencial de las directivas en la transformación económica. Según destaca la organización, el liderazgo femenino en la toma de decisiones fortalece el desarrollo empresarial y promueve un crecimiento más equitativo. El Congreso CEAPI se consolida así como el foro de referencia para debatir los desafíos globales y su repercusión en la región.
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