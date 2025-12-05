Colección Global de Arte de Visa destaca a creadores y prepara el terreno para la Copa Mundial de la FIFA 26™

Visa Anuncia c olección global de Arte e n Alianza con JOOPITER de Pharrell Williams

• Con la presentación de las primeras cinco obras en Miami, Visa da inicio a su Colección Global de Arte, una iniciativa que fusiona la cultura del fútbol con el apoyo a los emprendedores creativos.

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Visa dio a conocer las primeras cinco obras de su primera Colección Global de Arte Visa, una iniciativa destinada a celebrar la energía cultural que rodeará a la Copa Mundial de la FIFA 26™. Con la participación confirmada de más de veinte artistas provenientes de seis continentes, esta colección subraya la convicción de Visa de que el comercio es impulsado por la creatividad y que los creadores son, de hecho, los emprendedores que moldean la cultura y las comunidades a nivel mundial.

Las primeras cinco piezas de la colección fueron exhibidas en Miami en un evento exclusivo denominado “El Arte del Sorteo”, organizado por el creador multidisciplinario KidSuper. Las obras mostradas pertenecen a los artistas Darien Birks, Nathan Walker, Cesar Canseco, Ivan Roque y Rafael Mayani, y rinden homenaje a las tradiciones culturales de cada país y la ciudad anfitriona, Miami. La divulgación de la colección completa está programada para llevarse a cabo a escala global antes del inicio del torneo el próximo verano.

El Comercio y la Cultura a Través de JOOPITER

Para amplificar el impacto de los artistas que forman parte de la Colección Global de Arte Visa, la compañía anunció una colaboración con JOOPITER, la plataforma digital de comercio y contenido fundada por Pharrell Williams. Esta alianza se fundamenta en el compromiso compartido de ambas entidades de ofrecer apoyo a los creadores y proporcionarles una plataforma que les permita convertir su expresión artística en una oportunidad de crecimiento singular. Mediante la cooperación con JOOPITER, Visa buscará llevar el trabajo de estos artistas a nuevas audiencias, conectando sus creaciones con fanáticos de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Frank Cooper III, líder mundial de Marketing de Visa, señaló que la iniciativa brinda a los artistas «la oportunidad de expresarse en un escenario global» a través del evento de la FIFA. Afirmó que los artistas tienen la capacidad de hacer visible lo que es invisible y de unir a las personas. Respecto a la colaboración con JOOPITER, destacó que esta alianza permite contar las historias detrás de las obras, reforzando el mensaje de que la creatividad es un motor esencial para la cultura y el comercio, incluso dentro del ámbito del fútbol.

Impulso a Emprendedores Creativos

Visa reconoce a los creadores como propietarios de pequeñas empresas que a menudo deben sortear las dificultades de mercados digitales sobresaturados. La Colección Global de Arte Visa tiene como objetivo amplificar sus voces y abrir caminos para su crecimiento, independientemente de si su labor se desarrolla en un estudio o en una boutique. Cada obra de arte es una interpretación personal de las tradiciones futbolísticas de los artistas, transformando sus experiencias vividas en narrativas visuales audaces que serán vistas por millones de personas durante el evento deportivo más grande del mundo.

Con 48 naciones y 16 ciudades anfitrionas, la Copa Mundial de la FIFA 26™ está proyectada a ser el torneo más extenso de la historia. La propuesta artística de Visa busca acercar a los aficionados al juego al entrelazar cultura, comercio y creatividad, unificando historias, comunidades y aspiraciones en el escenario mundial.

Para más información y para ver las obras disponibles, visita visa.com https://corporate.visa.com/en/ sites/visa-perspectives/ society-culture/visa- champions-creators-with- global-art-collection-fifa- world-cup-26.html