Día Mundial del Patrimonio Audiovisual: Un llamado urgente de la UNESCO a salvar nuestra «ventana al mundo»

Hoy, 27 de octubre, se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una conmemoración impulsada por la UNESCO para concientizar sobre la necesidad de preservar grabaciones y filmaciones que capturan la memoria colectiva y la identidad cultural global.
Memoria en Riesgo: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y el imperativo de la digitalización
• La UNESCO advierte que gran parte de este patrimonio único se está perdiendo irremediablemente por el deterioro y la falta de recursos, empobreciendo la historia compartida de la humanidad.
(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este lunes 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una conmemoración proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2005 y celebrada oficialmente desde 2007. La fecha no es solo un recordatorio, sino un llamado internacional urgente para concienciar sobre la importancia crítica de preservar películas, grabaciones sonoras, de radio y de televisión que constituyen la memoria visual y sonora de la humanidad.
La UNESCO establece que el patrimonio audiovisual es una «expresión de la identidad cultural de naciones, comunidades, grupos y personas». Estos documentos son testigos irremplazables de nuestra historia, conocimientos e ideas, y sientan las bases para un diálogo y entendimiento profundo entre generaciones y sociedades.
Patrimonio en Riesgo: La Memoria que Desaparece
A pesar de su valor incalculable, la UNESCO ha advertido repetidamente que una porción significativa del patrimonio audiovisual mundial ya se ha perdido de manera irreparable. Las principales amenazas son el abandono, la destrucción, el deterioro físico de los soportes (como el celuloide o las cintas magnéticas) y la carencia de recursos, habilidades y estructuras para su adecuada conservación.
La pérdida de estos registros empobrece irremediablemente la memoria colectiva. Si no se adoptan medidas internacionales más fuertes y concertadas, se perderá una cantidad aún mayor de este legado. El lema recurrente de la UNESCO en años recientes, «Tu ventana al mundo», subraya que a través de este patrimonio podemos conocer el pasado, escuchar voces que ya no están y asistir a eventos que de otro modo quedarían en el olvido.
Un Llamado a la Acción para la Conservación Digital
El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual sirve como una oportunidad fundamental para que los Estados Miembros de la UNESCO evalúen su progreso en la aplicación de la Recomendación de 2015 relativa a la conservación del patrimonio documental, incluso en forma digital, y al acceso al mismo.
La digitalización se presenta como la herramienta más viable y urgente para contrarrestar la decadencia física de los soportes originales. Proteger el patrimonio audiovisual no es solo una tarea de archivos y museos, sino una responsabilidad colectiva que garantiza que las futuras generaciones tengan acceso a su propia historia.
Llamado a la Acción para el Ciudadano: Las instituciones encargadas de la memoria, como archivos nacionales y bibliotecas, requieren apoyo y recursos. Se invita a los ciudadanos a tomar conciencia sobre el valor de los archivos familiares y comunitarios, y a participar en iniciativas que promueven la conservación y digitalización de la memoria colectiva.
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
