Diviértete y síguele el camino a Santa Claus esta Navidad con el Santa Tracker

(21/Dic/2022 – web) Panamá.- Santa Tracker de Google regresa este 2022 para la temporada navideña. Esta herramienta que genera gran ilusión consta de Santa’s Village, una página de inicio con juegos, un reloj de cuenta regresiva (en vivo desde el 1 de diciembre), y el propio Tracker, que se activa a las 4 a.m., el 24 de diciembre.

Este día, la Aldea de Santa Claus se transforma en una experiencia de rastreo en la que puedes seguirlo a él y a sus renos, mientras entregan regalos a niñas y niños de todo el mundo.

¿Sabías que el viaje de Santa dura 25 horas?

Hace su primera parada justo después de las 10 de la noche –hora local– en el extremo este de Rusia, cuando son las 5 a.m. en Nueva York y las 11 a.m. en París. El rastreador se activa el 24 de diciembre, momento en que Santa comienza su viaje, y rastrea el recorrido alrededor del mundo, finalizando a las 6 a.m., el día de Navidad (25 de diciembre).

¡ en compañía de tus seres queridos! y en nombre de Google y Panama24Horas, que tengas unas ¡Felices fiestas! Disfruta el recorrido en compañía de tus seres queridos! y en nombre de Google y Panama24Horas, que tengas unas

Vía Eurek