Fundación Eco-Bahía celebra el Día de las Aves Playeras con acciones de conservación

Aves playeras: Guardianas de la costa en la Riviera Maya

La Fundación Eco-Bahía, en el marco del Día Internacional de las Aves Playeras, llevó a cabo actividades de monitoreo y educación ambiental para destacar el rol de estas especies en la salud de los ecosistemas costeros.

A través de recorridos científicos y talleres lúdicos, la Fundación Eco-Bahía busca crear conciencia sobre la conservación de las aves playeras entre turistas y niños, promoviendo el turismo responsable.

(09/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- En conmemoración del Día Internacional de las Aves playeras, la Fundación Eco-Bahía, una iniciativa ambiental de Grupo Piñero, ha reforzado su compromiso con la conservación y la educación ambiental. La celebración se centró en la promoción del conocimiento, la observación y la protección de estas especies, que son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas costeros.

Las aves playeras actúan como indicadores biológicos de la salud de humedales, manglares y playas, desempeñando un rol crucial en el control de poblaciones de insectos y pequeños organismos marinos, además de ayudar a dispersar semillas. A pesar de su importancia, estas aves enfrentan amenazas significativas como la pérdida de hábitat y la contaminación.

Durante la jornada, el equipo de Fauna Silvestre de la fundación realizó monitoreos científicos y registró diversas especies en plataformas internacionales como eBird e iNaturalist. Entre las aves avistadas se encontraron el Playero Pectoral (Calidris melanotos), el Vuelvepiedras Rojizo (Arenaria interpres), el Pelícano Café (Pelecanus occidentalis) y el Águila Pescadora (Pandion haliaetus). Esta contribución fortalece las bases de datos globales dedicadas a la conservación de la biodiversidad.

De manera simultánea, el programa de Educación Ambiental involucró a niños del Kids Club en la actividad “¡Contemos aves juntos!”, equipándolos con binoculares para una observación directa en la playa. Los jóvenes también participaron en talleres didácticos, como la creación de títeres de aves, una forma lúdica de fomentar la conciencia ambiental desde una edad temprana.

Luis Verdín, gerente de la Fundación Eco-Bahía en México, enfatizó que las aves playeras son «guardianas naturales de nuestras costas». Resaltó que su presencia es un recordatorio de la interconexión entre las comunidades, la biodiversidad y un turismo que sea responsable. La Fundación, desde su creación en 1999, ha implementado programas de conservación y educación en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, enfocándose en la acción climática y la protección de los entornos naturales.

Con estas acciones, la Fundación Eco-Bahía consolida su posición como un referente en el turismo regenerativo y la conservación del capital natural. La organización también invita a la comunidad a unirse a sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y la vida marina, ofreciendo la posibilidad de realizar donaciones a través de su sitio oficial.