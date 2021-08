El cambio climático exige que actuemos sin más dudas

Votar mejor y comprar mejor son acciones individuales para dar el primer paso hacia la mitigación de los efectos del cambio climático. Así lo aconseja el líder en economía sostenible Juan Verde que estará presente en el Women Economic Forum Caribbean – 2021.

(16/Ago/2021 – web) Latam y el Caribe.- El cambio climático y las consecuencias que trae para la vida en el planeta tierra no son un tema nuevo en la agenda global. Según indica Naciones Unidas, se estima que para el año 2050, habrá cerca de 200 millones de personas desplazadas por cuenta de esta situación.

Y, aunque es irreversible, la humanidad aún está a tiempo para mitigar sus efectos. Al respecto, Juan Verde, experto y líder global en desarrollo sostenible, afirma que existe una oportunidad para cambiar el rumbo tomando acciones urgentes y decididas.

“De acuerdo con los científicos, nos quedan, tan solo, entre siete y ocho años para llegar a un punto de no retorno, donde ya no habrá forma de remediar el problema y donde tendremos que aprender a vivir en un mundo muy distinto. Por ello, estamos en un momento coyuntural que nos llama a tomar, con inmediatez, las mejores decisiones frente al futuro del planeta”, asegura el especialista.

Para Verde, es clave que cada persona entienda que es autónoma para tomar la iniciativa de generar el cambio. Por ejemplo, votar mejor y comprar mejor, haciendo conscientes los efectos a largo plazo de una decisión personal y lo que ahora implica respecto a los recursos finitos con los que contamos en el planeta, es un camino individual pertinente, pero también, buscar espacios sociales y políticos de participación para encontrar puntos y soluciones comunes frente al gran reto que, como humanidad, tenemos de frenar el calentamiento global.

Necesitamos más grandes debates

Entre tanto, grandes debates se desarrollan entre líderes mundiales, organismos internacionales y gobiernos, que apuntan a diseñar políticas y lograr consensos de acciones para tener un mundo sostenible y competitivo.

Desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, hasta la reciente COP25, presidida por Chile y celebrada en Madrid en 2019, con la preocupación por encontrar soluciones que frenen el calentamiento global, estos grandes debates son indispensables para generar acuerdos y acciones. Por ejemplo, el Protocolo de Kioto, que compromete a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o el Acuerdo de París que busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 °C. Compromisos orientados en mitigar ese impacto devastador.

“Si crees que existe el cambio climático, por consiguiente debes creer también que tendremos que vivir en un mundo muy distinto porque no hay recursos disponibles para sostener los niveles de consumo actuales. No hay forma alguna de mantener ese comportamiento del ser humano porque no es sostenible en el tiempo”, asevera Juan Verde, quien expondrá sobre el tema en el Women Economic Forum Caribbean – 2021

Como defensor de causas ambientales, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, el economista aportará su conocimiento e inspirar a los asistentes para que sean agentes de cambio de la sociedad.

“Debemos pensar en que ser sostenible y ser responsable con el medioambiente es mejorar nuestra calidad de vida y dejar un mejor futuro a nuestros hijos. Ser sostenible es una filosofía de vida que debe ser consecuente con cada acción”, puntualiza el experto.

Acercar a la comunidad del Caribe y empoderar a las mujeres de la región en liderazgo, economía, ciencia, tecnología, política y emprendimiento, pero sobre todo en sostenibilidad, es una respuesta a las necesidades globales actuales que el Women Economic Forum Caribbean entiende muy bien, por lo que la participación de expertos como Juan Verde es muy relevante en la búsqueda de más escenarios de discusión y construcción colectiva.

