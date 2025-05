El impacto del Mundial 2026 en la economía y la innovación de Jalisco

El Mundial 2026: Un impulso para la innovación y el emprendimiento en Guadalajara

El evento deportivo traerá grandes oportunidades económicas y tecnológicas

El Mundial 2026 impulsará la innovación, la economía y el emprendimiento en Guadalajara, con oportunidades para startups y empresas tecnológicas.

(30/May/2025 – web – Panama24Horas) México.- El Mundial de Fútbol 2026 será un hito para la economía y el desarrollo empresarial en Guadalajara, una de las ciudades anfitrionas del evento. Con una proyección de 200 mil espectadores en el estadio y más de un millón de visitantes, la capital jalisciense se convertirá en el epicentro de oportunidades para emprendedores, universidades y empresas innovadoras.

Para analizar las posibilidades que este evento generará, se llevó a cabo la Masterclass “Beyond the Game – Building Ventures for the 2026 Boom”, dentro de la quinta edición del Startup Building de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Entre los ponentes destacados estuvieron el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo de la UAG, y la Mtra. Montserrat Hidalgo Gallardo, Host City Officer GDL–FIFA World Cup 2026.

Industria y emprendimiento: los grandes beneficiados

Según explicó la Mtra. Hidalgo Gallardo, el impacto económico del Mundial 2026 en Guadalajara será significativo: ✅ Generación de entre 5 mil y 7 mil millones de dólares para la economía local. ✅ Creación de más de 40 mil empleos, tanto directos como temporales. ✅ Guadalajara será sede de cuatro partidos, con miles de asistentes y una gran exposición mediática. ✅ Se espera más de un millón de visitantes en la ciudad durante el evento.

Las industrias más beneficiadas serán el turismo, hotelería, transporte, gastronomía y tecnología, impulsando la economía y generando nuevas oportunidades de negocio.

Innovación y startups: una ventana hacia el futuro

El Mundial será una plataforma de transformación para la innovación urbana, ya que presentará desafíos clave para emprendedores y startups: 🚀 Tecnología urbana: Apps para gestión del flujo de personas y transporte. 🚀 Realidad aumentada: Guías digitales para turistas. 🚀 Traducción en tiempo real: Herramientas para facilitar la comunicación. 🚀 Infraestructura inteligente: Hoteles y servicios turísticos innovadores. 🚀 Sustentabilidad: Uso eficiente y reciclaje de materiales. 🚀 Seguridad avanzada: Drones y analítica de multitudes para la prevención de delitos.

“El Mundial 2026 no es solo un evento deportivo, sino una plataforma para acelerar el emprendimiento y la tecnología en nuestra región”, destacó la Mtra. Hidalgo Gallardo.

Universidades, empresas y sociedad: un ecosistema de colaboración

La educación y la vinculación empresarial juegan un papel clave en la preparación para el evento. Se están promoviendo iniciativas como: 🔹 Formación de talento: Especialización en turismo, hospitalidad, idiomas, logística y tecnología. 🔹 Laboratorio de innovación: Espacios donde estudiantes y emprendedores diseñen soluciones reales. 🔹 Plataforma universidad-empresa: Creación de proyectos con impacto social y económico. 🔹 Investigación aplicada: Estudios sobre movilidad, seguridad, sostenibilidad y experiencia del usuario. 🔹 Impulso a iniciativas sociales: Acompañamiento a comunidades y proyectos inclusivos.

“El ecosistema de innovación en Jalisco y Guadalajara se ha consolidado, con fuerte vinculación entre el Gobierno, las universidades y las empresas”, expresó el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo.

Únete a la experiencia del Mundial

La Mtra. Hidalgo Gallardo hizo un llamado a la comunidad para sumarse a este evento histórico, promoviendo la colaboración y el desarrollo de propuestas concretas que dejen una huella positiva.

📢 Inscríbete como voluntario en el Mundial 2026 en https://volunteer.fifa.com y sé parte del cambio.

El Mundial trasciende el deporte, siendo un catalizador social, tecnológico y económico. Es el momento de innovar, emprender y participar activamente.