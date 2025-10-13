El luto en el fútbol: las trágicas muertes que se dieron dentro del campo

El fútbol, a pesar de la alegría, ha sido escenario de conmociones por las muertes en el campo de fútbol

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- El fútbol podría ser considerado un deporte de alto riesgo, debido a las lesiones que pueden darse en el campo: desde un desgarro hasta una fractura. Si bien no se trata de una disciplina con una tasa de mortalidad alta, a diferencia de otras, sí se han dado casos de decesos, en plena actividad, los cuales enlutaron al mundo. A continuación, algunos de los incidentes más dolorosos que golpearon al balompié.

• Marcio Dos Santos (Deportivo Wanka, Perú)

Era un 28 de octubre del 2002 y Marcio (28 años) desplegaba su talento en Huancayo, con la camiseta del Deportivo Wanka: anotó un gol en el 3-1 sobre Alianza Lima y se lo dedicó a su suegra, Doña Enith, con un polo especial. Sin embargo, su luz se apagaría a las pocas horas. Una molestia en el pecho se complicó por la noche y pasó de tener dificultades para respirar (fue controlado) a sufrir un paro cardíaco funesto. Según informaron los médicos, el brasileño tuvo un derrame pleural un año antes (acumulación de líquido en los pulmones) y pudo haberse agudizado por jugar en la altura (3271 msnm).

• Marc-Vivien Foé (Camerún)

La antigua Copa Confederaciones 2003 estaba en marcha y el 26 de junio sucedió lo impensado: Marc-Vivien, defendiendo a Camerún frente a Colombia, cayó de forma abrupta en el círculo central del estadio Gerland de Lyon. De inmediato, los doctores ingresaron a reanimarlo, pues perdió el conocimiento y tenía problemas para respirar. No obstante, el africano de 28 años ya no reaccionó y unas horas después se confirmó que falleció a causa de una miocardiopatía hipertrófica. Aquel episodio hizo que aumente la prioridad a los controles cardíacos.

• Miklós Fehér (Benfica, Portugal)

Miklós Fehér tenía un futuro prometedor en la ofensiva del Benfica, pero una arritmia cardíaca acabó con sus sueños a los 24 años. Un 25 de enero de 2004, el húngaro enfrentaba al Vitória de Guimarães, de visita, y protagonizó una escena que sigue en la retina de los hinchas: bloqueó un lateral, le sonrió al árbitro mientras recibía la tarjeta amarilla y, de pronto, se desplomó pesadamente. A pesar de la asistencia de los doctores, la miocardiopatía hipertrófica que lo golpeó fue fatal. En su honor, el club retiró la camiseta N° 29 y colocó una estatua conmemorativa en el estadio.

• Antonio Puerta (Sevilla, España)

Con solo 22 años, Antonio Puerta enlutó al mundo. El 25 de agosto de 2007, el lateral izquierdo del Sevilla venía jugando ante Getafe, cuando se desmayó, producto de un paro cardiorrespiratorio (28′). Al ser reanimado, el deportista salió de la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por sus propios medios, aunque las secuelas del ataque hicieron que fuera internado en un hospital: estuvo en coma y feneció a los tres días. Actualmente, la afición le rinde honores con aplausos al minuto 16 (el dorsal que usaba) en LaLiga, Copa del Rey, Champions League y demás torneos.

• Piermario Morosini (Livorno, Italia)

La vida de Piermario Morosini siempre fue dura: a los 15 años, perdió a su madre; a los 17, a su padre; y se hizo cargo de su hermana discapacitada. Con mucho esfuerzo, se convirtió en futbolista profesional, su gran pasión, hasta que el 14 de abril de 2012 sucumbió en el campo (25 años). Durante un cotejo entre Livorno, su equipo, y Pescara, el volante se mareó y luchó para no caer al pasto, hasta que finalmente quedó inconsciente (31′). Pese al masaje de reanimación, el paro cardíaco que sufrió fue irreparable y murió una hora más tarde en un centro de emergencias.

• Giuseppe Perrino (Parma, Italia)

En el municipio de Poggiomarino, en Napoli, el 1 de junio del 2021, la familia Perrino recibió un duro impacto. Giuseppe, de 29 años, fue víctima de un paro cardíaco en medio de un partido de homenaje nada menos que a su hermano, Rocco, fallecido en 2018 (muerte súbita mientras manejaba una bicicleta). No se conoció si ambos tenían una enfermedad congénita.

• Juan Izquierdo (Nacional, Uruguay)

Hace unos meses, se escribió un capítulo negro en la Copa Libertadores 2025. El defensor Juan Izquierdo (27 años) mostró una gran actuación con Nacional de Uruguay ante Sao Paulo, en Brasil, el 22 de agosto, cuando se desmoronó en la cancha: fue sacado en una ambulancia por una arritmia cardíaca y un paro cardiorrespiratorio. Al llegar al Hospital Albert Einstein, los médicos revelaron que tuvo una muerte cerebral y el día 27 se confirmó su fallecimiento.

• Hernán Gaviria y Giovanni Córdoba (Deportivo Cali, Colombia)

La tragedia también azotó a Colombia, el 24 de octubre del 2002, aunque no dentro de un estadio, sino en la sede de entrenamientos. El plantel del Deportivo Cali se encontraba en una práctica bajo una fuerte tormenta, cuando un rayo impactó en uno de los postes de luz y luego rebotó hacia el césped: la descarga eléctrica alcanzó a Hernán Gaviria y Giovanni Córdoba. De manera instantánea, Gaviria murió; mientras que Córdoba, tres días después, a causa de las heridas. En el momento menos pensado, la vida puede tener su punto final.

¿Cuál es el nuevo protocolo cardíaco de la FIFA para cuidar a los futbolistas?

En busca de anticiparse a los problemas cardíacos de los futbolistas, la FIFA estableció un nuevo protocolo: detección periódica temprana de anomalías, examen médico con historial previo a un torneo, examen físico, pruebas de esfuerzo, electrocardiograma y resonancia magnética cardíaca. Tanto clubes como selecciones deben seguirlo.

¿Qué señales indican una parada cardíaca repentina?

La FIFA destaca cuatro aspectos para identificar una parada cardíaca repentina. El primero, es el desplome sin contacto: cuando un atleta se cae sin chocar con otro, el balón o un obstáculo. El segundo, la inconsciencia e insensibilidad, que ocurre cuando el deportista no responde al estímulo físico o verbal. El tercero, la respiración irregular o inexistente, la cual se nota si es más rápida en 90 segundos y luego se extingue. Y la cuarta, la breve fase espasmódica o de movimientos mioclónicos, que son involuntarios y que se pueden confundir con espasmos (lo que demorará la reanimación).

¿Qué pasó con Christian Eriksen y Sergio Agüero?

Entre los jugadores que fueron afectados por los problemas cardíacos en el último tiempo resalta Christian Eriksen, quien sufrió un paro en pleno partido de Dinamarca en la Eurocopa 2021: fue reanimado al instante y juega con un desfibrilador automático implantable. Y el otro, quien decidió dejar la actividad, es Sergio Agüero, tras fichar por el Barcelona, al ser víctima de una arritmia durante el duelo ante Alavés: fue atendido a tiempo por falta de aire y mareos. A los pocos meses, por recomendación, colgó los botines.