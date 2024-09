Elecciones: La credibilidad electoral global, bajo amenaza creciente

(18/Sep/2024 – web) Estocolmo.- La credibilidad de las elecciones está amenazada en todo el mundo, ya que cada vez hay menos gente que acude a votar y los resultados son cada vez más cuestionados. Casi uno de cada tres votantes este año emite su voto en países donde la calidad de las elecciones es peor que hace cinco años, según un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

El deterioro de la calidad de las elecciones es parte de una tendencia mundial de la democracia bajo tensión. Un 47 por ciento de los países ha descendido en al menos uno de los indicadores de desempeño democrático en cinco años (en categorías que van desde las Libertades civiles hasta la Independencia judicial) dijo la organización intergubernamental con sede en Estocolmo.

El año 2023 fue el octavo año consecutivo en el que más países mostraron un declive en lugar de una mejora en el desempeño democrático general. Se trata de la caída consecutiva más prolongada desde que comenzaron los registros de IDEA Internacional en 1975, según el Global State of Democracy 2024 Report (GSoD): Strengthening the Legitimacy of Elections in a Time of Radical Uncertainty(Informe sobre el estado de la democracia en el mundo 2024: Fortalecer la legitimidad de las elecciones en tiempos de incertidumbre radical).

“Este informe es un llamado a la acción para proteger las elecciones democráticas”, dijo el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora. “Las elecciones siguen siendo la mejor oportunidad para poner fin al retroceso democrático y cambiar el rumbo a favor de la democracia. El éxito de la democracia depende de muchas cosas, pero se vuelve absolutamente imposible si las elecciones fracasan”.

La categoría de democracia, relacionada con elecciones libres y justas y supervisión parlamentaria, sufrió su peor registro en 2023 en medio de una creciente intimidación gubernamental e irregularidades en el proceso electoral. Las amenazas de interferencia extranjera, desinformación y el uso de inteligencia artificial en las campañas se han sumado a los desafíos electorales. Los descensos abarcan tanto a democracias tradicionalmente fuertes como a gobiernos frágiles.

otro estudio de IDEA Internacional. El desempeño democrático de Estados Unidos se ha recuperado en los últimos dos años, pero el intento de asesinato del expresidente Donald Trump pone de relieve los riesgos continuos. Las puntuaciones en Elecciones creíbles, Libertades civiles e Igualdad política aún no han regresado a sus altos niveles previos a 2016. Menos de la mitad (47 por ciento) de los estadounidenses dijo que las elecciones de 2020 fueron «libres y justas» y el país sigue estando profundamente polarizado, segúnde IDEA Internacional.

El Informe sobre el estado de la democracia en el mundo 2024 también destaca avances positivos para la democracia. Las elecciones han sido fundamentales en muchos casos de éxito recientes, como la India, Polonia y Senegal. Otros países han experimentado mejoras más amplias en la calidad democrática, como Brasil, Fiji y República Dominicana.

Principales hallazgos

• A nivel mundial, en casi el 20 por ciento de las elecciones celebradas entre 2020 y 2024, uno de los candidatos o partidos perdedores rechazó los resultados. En la misma proporción las elecciones se han decidido mediante apelaciones judiciales. En total, una de cada tres elecciones fue objeto de algún tipo de impugnación, desde boicots hasta impugnaciones legales.

• El porcentaje medio mundial de la población en edad de votar y que vota ha disminuido del 65,2 por ciento en 2008 al 55,5 por ciento en 2023 (véase la Figura 1).

• Solo uno de cada cuatro países está logrando avances en el desempeño democrático, mientras que cuatro de cada nueve están en peor situación.

• En 2023, el indicador de Elecciones creíbles fue significativamente más bajo en 39 países (21 en África) que en 2018. Solo 15 países obtuvieron puntuaciones más altas que cinco años antes.

• Las disminuciones se han concentrado más en las categorías de Representación y Derechos. Dentro de Representación, los factores de Elecciones creíbles y Parlamento eficaz son los que más han disminuido, mientras que Igualdad económica, Libertad de expresión y Libertad de prensa son los aspectos más afectados negativamente dentro de Derechos.

Antecedentes

El Informe sobre el estado de la democracia en el mundo 2024 clasifica a los países en cuatro categorías principales de desempeño democrático en lugar de una clasificación general. Estas cuatro categorías son:

• Representación: incluye elecciones creíbles y supervisión parlamentaria efectiva;

• Estado de derecho: como la Independencia judicial y el grado en que las personas están libres de violencia política;

• Derechos: incluida la Libertad de expresión y la Libertad de reunión; y

• Participación: hasta qué punto participan los ciudadanos en la expresión democrática durante y entre las elecciones.

Regiones

África – El desempeño democrático en la mayoría de los países se ha mantenido estable en los últimos cinco años. Sin embargo, la principal excepción regional es el Sahel, donde los países afectados por golpes de Estado, como Burkina Faso, han experimentado descensos. Veintiún países experimentaron descensos significativos en la credibilidad de las elecciones. El puntaje promedio de participación en África disminuyó entre 2018 y 2023, aunque muchos países se desempeñan a un nivel más alto en esta categoría que en otras. Tanto Burundi como Zambia han experimentado mejoras significativas en sus desempeños en múltiples factores, en comparación con 2018, aunque en el caso de Burundi partieron de un punto de partida bajo.

Asia Occidental – La región sigue siendo en gran medida no democrática, y los países experimentaron pocos descensos o mejoras entre 2018 y 2023. Más de un tercio de la región tiene un desempeño bajo en todas las categorías de desempeño democrático, siendo la Representación la que se destaca en este sentido (el 64 por ciento de los países de la región tienen un desempeño bajo en esta categoría).

Europa – En dos tercios de los aspectos evaluados, hay más países que están en decadencia que avanzando, con balances especialmente negativos en Estado de derecho, Libertades civiles y Acceso a la justicia. Solo en dos indicadores, Igualdad de género y Parlamento eficaz, hubo más países que avanzaron que los que retrocedieron en los últimos cinco años. Si bien Europa central representa más de la mitad de los avances significativos (con Montenegro y Letonia a la cabeza), Moldavia, un país de Europa del Este, se destaca con el mayor número de avances en la región.

Las Américas – La mayoría de los países han mantenido un nivel estable de desempeño democrático durante los últimos cinco años. Sin embargo, se han producido descensos en varios países de desempeño medio y bajo, como Perú, así como en países de desempeño alto, como Uruguay. Son más los países que han experimentado descensos netos (quedarse atrás en más áreas de las que progresan) que avances netos. Hay una gran cantidad de países que han retrocedido en Estado de derecho. Otras áreas con tendencias negativas incluyen los Partidos políticos libres, el Gobierno electo, el Parlamento eficaz, las Libertades civiles (en particular la Libertad de prensa) y la Igualdad económica

Asia y el Pacífico – La mayoría de los países han experimentado pequeñas disminuciones o se han mantenido relativamente estables en los últimos cinco años. La mayoría de las disminuciones en los últimos cinco años en las mediciones de Representación se observaron en Elecciones creíbles y Parlamento eficaz. Esta última medida registró disminuciones en Japón, Kirguistán, Nepal y Corea del Sur. Solo Fiji, las Maldivas y Tailandia han experimentado mejoras claras en todos los índices. La ligera tendencia a la baja no se limitó a los estados de bajo desempeño como Afganistán y Myanmar (países que experimentaron las peores disminuciones netas en la región), ya que varios países de desempeño medio, como Kirguistán, están experimentando descensos netos en varios indicadores.

