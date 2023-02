Emisión de informes de sustentabilidad repuntan, sin embargo, existen desafíos por vencer

● Los últimos hallazgos de KPMG revelan que los informes de sustentabilidad han crecido constantemente, con el 79% de las empresas líderes a nivel global proporcionando información sobre sostenibilidad

● 54%, 18% y 27% de las 100 compañías con mayores ingresos en México, Panamá y Costa Rica, respectivamente, incluyen información sobre sostenibilidad en sus reportes financieros anuales

(1/Feb/2023 – web) Panamá.- La emisión de informes de sustentabilidad se ha incrementado de manera estable y consistente en las 100 organizaciones con mayores ingresos (N100) en cada uno de los 58 países y jurisdicciones analizadas en la encuesta Survey of Sustainability Reporting, realizada por KPMG, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos, Legal y Asesoría.

Hace diez años, aproximadamente dos terceras partes del grupo N100 elaboraba informes de sustentabilidad, cifra que actualmente se sitúa en 79% (84% en México, 71% en Panamá y 65% en Costa Rica). En la misma línea, dicho estudio revela que la emisión de informes en la materia entre las 250 principales empresas en el mundo (conocidas como G250) ha incrementado, pues 96% genera informes de sustentabilidad en aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Por otro lado, más de la mitad (54%) de las 100 empresas con mayores ingresos en México (N100) incluyen actualmente información sobre sostenibilidad en sus reportes financieros anuales mientras que en Panamá 18% lo hace y en Costa Rica, 27%. Sin embargo, las revelaciones ASG siguen inclinándose, en la mayoría de los casos, hacia lo narrativo en vez de publicar los datos cuantitativos o financieros en la materia. Esto es, evidentemente, un área de mejora para las empresas en México y en otras latitudes.

La encuesta Survey of Sustainability Reporting fue realizada a más de 5,800 compañías en 58 países y jurisdicciones, incluyendo a México, Panamá y Costa Rica. La edición de este año brinda un análisis de los informes de sustentabilidad, así como de temas ASG. Los hallazgos más importantes muestran que hay una falta de conexión entre la urgencia por atender el cambio climático y la equidad social, y los datos duros proporcionados por las empresas.

El clima como la principal preocupación

Los resultados demuestran que los negocios reconocen la importancia de su papel en la consecución de los objetivos relacionados con el clima y la reducción de la huella de carbono: 71% del N100 y 80% del G250. En México, 69% de las compañías con mayores ingresos (26% en Panamá y 45% en Costa Rica) reportan sobre sus objetivos de carbono. Es decir, la mayoría reconoce que debe reducir sus propias emisiones para lograr sus objetivos de carbono y no depender únicamente de los bonos de carbono.

Por otro lado, casi se ha duplicado el número de compañías en el mundo que emiten informes con respecto a los lineamientos del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), lo que contribuye a una mayor divulgación del tema. En la región existe una gran oportunidad, ya que 39% de las compañías en México, 28% en Panamá y 40% en Costa Rica, no reportan sus riesgos climáticos o no lo hacen conforme a este marco, mientras que 45%, 15% y 23%, respectivamente, sí lo hace.

“Reconocer, gestionar y reportar con transparencia los riesgos ambientales es cada vez más relevante como factor de diferenciación y supervivencia para las compañías, mientras que prácticas de reporte selectivo o ‘greenwashing’ son un claro riesgo reputacional.

Las regulaciones locales evolucionan hacia la inclusión de estos criterios en la gestión de riesgo, por lo que se espera que las compañías los evalúen y gestionen a fin de evitar los impactos económicos y reputacionales por su incumplimiento; de modo que les permita desarrollar resiliencia y marcos de gestión de sostenibilidad alineados con su modelo de negocio, así como lograr un impacto positivo en medio ambiente y sociedad, y mejorar su capacidad de movilización de capital”, indicó Juan Camilo Villamil, Director de Asesoría en Sostenibilidad de KPMG en Panamá.

No obstante, el informe también revela algunas áreas clave en las que se requiere un progreso más rápido. El 64% de las empresas del G250 reconoce formalmente que el cambio climático es un riesgo para su negocio, mientras que en México 55% de las empresas del N100, 19% en Panamá y 28% en Costa Rica, lo cree.

Actualmente, menos de la mitad de las compañías a nivel mundial admite la pérdida de la biodiversidad como una amenaza, mientras que en México 36%, en Panamá 26% y en Costa Rica 16%, reporta sobre dicho indicador.

Emisión de informes de sustentabilidad a través del lente ASG

De igual forma, Survey of Sustainability Reporting ha hecho énfasis en algunos retos adicionales a los que las principales organizaciones del mundo hacen frente al emitir informes sobre asuntos ASG. De los miles de reportes analizados globalmente, menos de la mitad incluyeron componentes sociales, a pesar de una creciente conciencia del vínculo entre la crisis climática y la desigualdad social. Mientras que, para la región (México 54%, Panamá 16% y Costa Rica 18%), las organizaciones consideran la información social como parte de sus reportes financieros, la cual aborda temas como la esclavitud moderna, la diversidad, inclusión y equidad, el compromiso de la comunidad y los problemas con los colaboradores.

Asimismo, menos de la mitad de las entidades a nivel global revelaron sus riesgos de gobierno corporativo; en la región, solo 46% de las compañías en México, 14% en Panamá y 16% en Costa Rica, lo hicieron. Estos temas incluyen asuntos relacionados con soborno, corrupción y mecanismos anticorrupción, comportamiento anticompetitivo o contribuciones políticas.

A nivel global, solo la tercera parte de las compañías del N100 cuenta con algún integrante del equipo de liderazgo responsable de la sustentabilidad (30% en México, 11% en Panamá, 17% en Costa Rica), y cerca de una cuarta parte (32% en México, 12% en Panamá, 16% en Costa Rica) vincula la sustentabilidad con la compensación al equipo de liderazgo.

Finalmente, como dato positivo, alrededor de tres cuartas partes de las organizaciones emisoras de informes en el ámbito global, (69% en México, 25% en Panamá, 40% en Costa Rica) llevaron a cabo el análisis de materialidad de los aspectos ASG, lo que permite revelar con mayor precisión sus temas más importantes.

“Entre los principales retos para el reporte adecuado de los aspectos de sostenibilidad, se encuentra la calidad e integración de los datos relevantes, mientras que marcos de referencia existentes como GRI, TCFD, SASB y los ODS, se encuentran cada vez más establecidos. Sin embargo, la próxima emisión por parte del ISSB de sus primeros estándares de reportes de sostenibilidad tiene el potencial de finalmente proporcionar al mercado un ‘Estándar Dorado’ en el tema”, añadió Juan Villamil, Director de Asesoría en Sostenibilidad de KPMG en Panamá

El panorama regional en el mundo

Ha habido un crecimiento significativo en la emisión de informes de sustentabilidad en tres países desde 2020: Islandia (+39 puntos porcentuales), Emiratos Árabes Unidos (+22 puntos porcentuales) y Corea del Sur (+22 puntos porcentuales).

La región de Asia-Pacífico, por su parte, es líder en la publicación de informes de sustentabilidad, y 89% de sus empresas realizan la emisión correspondiente. Esta va seguida por Europa (82%), las Américas1 (74%), Medio Oriente y África (56%).

El informe de este año hace énfasis en las variaciones regionales en el contenido de los reportes de sustentabilidad, en gran medida impulsados por las inquietudes de máxima prioridad y las diferencias normativas. Aunque América del Norte (97%) y Europa occidental (85%) reflejan las tasas de emisión más altas en general, Medio Oriente (55%) y la región Asia-Pacífico (30%) representan la mayor emisión de informes integrados, en tanto que América Latina (50%) destaca en la emisión de informes de biodiversidad, y África, en la generación de informes sociales y de gobierno corporativo (51% y 49%, respectivamente).

Un llamado a la acción

Los nuevos requisitos ASG impulsan una perspectiva diferente y conversaciones que llevan al liderazgo de las empresas a esforzarse más por buscar que en todos los niveles se tomen decisiones estratégicas que asuman las consideraciones sobre clima y las temáticas ASG en general.

Al respecto, el informe de KPMG señala las formas tangibles en las que los negocios pueden contribuir, al momento de emitir informes de sustentabilidad:

— Entender las expectativas de los grupos de interés

— Incorporar las evaluaciones de materialidad en su emisión

— Alinear el reporte con los marcos de referencia obligatorios o voluntarios

— Invertir en la gestión de calidad de datos no financieros

— Entender el efecto del cambio climático y los problemas sociales del negocio

Finalmente, solo se espera que crezca la presión para informar sobre las métricas no financieras a medida que evolucionen las regulaciones. Al actuar oportunamente, las compañías pueden tomar decisiones informadas que impulsen el cambio requerido para considerarse un buen ciudadano corporativo en el mundo actual.

“En la llamada década de la acción, estando cada vez más cerca de 2030, año en el que vence el plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es muy importante unir fuerzas e impulsar iniciativas contundentes hacia el cambio. La COP27 ha sido un para lograr estos objetivos y mitigar posibles tragedias ambientales y humanas en los próximos años”, reflexiona Jessica Jiménez, Directora de Asesoría en Sostenibilidad de KPMG en México.

Sobre la encuesta

Publicada por primera vez en 1993, la encuesta Survey of Sustainability Reporting de KPMG tiene como objetivo dar un nuevo enfoque a la manera en que las compañías más grandes del mundo responden ante la crisis climática y los problemas sociales, y emiten informes al respecto. La encuesta de este año es la decimosegunda edición.

La muestra de este año incorpora a 5,800 compañías en 58 países y jurisdicciones, y contempla la participación de las 100 compañías mexicanas con mayores ingresos.

En las últimas dos décadas, la emisión de reportes de sustentabilidad ha sido un ejercicio que las empresas llevan a cabo de manera voluntaria, en gran medida, por lo que el propósito de esta encuesta es ofrecer perspectivas de valor acerca de cómo mejoran los niveles de revelación por parte de los líderes de negocio, los profesionales de sustentabilidad y el Consejo de las empresas.

En la actualidad, muchos países se encuentran cerca de la obligatoriedad y regulación en la emisión de informes. Los hallazgos permiten reflexionar sobre el estado actual de la cuestión, las brechas que se deben subsanar para cubrir los requisitos normativos y las consideraciones sobre la estrategia global de negocios que a fin de que las entidades cubran las crecientes expectativas normativas, al tiempo que generan impacto y crean valor