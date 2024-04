Emprendimiento: Una oportunidad para el desarrollo sostenible de las personas vulnerables

(17/Abr/2024 – web) Panamá.- En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, una jornada dedicada a visibilizar a todas aquellas personas que desarrollan actividades en la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), impulsando la generación y el desarrollo de nuevos proyectos por cuenta propia.

Panamá: Un centro neurálgico para el emprendimiento

Panamá se posiciona como uno de los países con mayor tasa de emprendimiento a nivel mundial. Según el Monitor Global de Emprendimiento (GEM 2023/2024), el 31% de los adultos en Panamá inician y dirigen nuevos negocios, liderando la región y el grupo de países de bajos ingresos del Nivel C. Además, el país se encuentra entre los únicos siete países que reportan innovación en los productos o servicios ofrecidos por los emprendedores, a la par de Suecia, Italia y México, entre otros.

El informe indica que el panorama del emprendimiento en Panamá muestra una tendencia positiva con un crecimiento continuo en diversos sectores, desde tecnología hasta turismo y alimentos. Por otra parte, la ubicación geográfica estratégica del país ofrece oportunidades para startups y empresas con un perfil regional y global.

Desafíos y oportunidades para emprendedores vulnerables

A pesar de la existencia de programas de inclusión financiera por parte del estado y/o incentivos económicos para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), aún persisten barreras significativas para que las personas más vulnerables accedan a financiamiento y logren su pleno desarrollo personal y familiar a través del emprendimiento como herramienta de subsistencia.

Según el Informe de Desempeño Social 2022 presentado por la Fundación Microfinanzas BBVA (IDS 2022), del total de nuevos microempresarios atendidos por Microserfin que han accedido a sus servicios financieros y no financieros, el 51% tuvo acceso por primera vez al sistema financiero formal y, de estos, un poco más de la mitad vive en zonas rurales. Asimismo, el 86% de los microempresarios atendidos por Microserfin se encontraban en situación de vulnerabilidad (vulnerables, pobres y extremadamente pobres), y un 21% de los nuevos clientes tenía ingresos por debajo de la Línea de Pobreza.

Las brechas de género siguen presentes en el sector del emprendimiento, agravando la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente aquellas jefas de hogar. Esta situación empeora para quienes deben migrar, enfrentando obstáculos para progresar. Tal es el caso de Johana Soto, microempresaria venezolana y cliente de Microserfin en la provincia de Chiriquí, quien a pesar de las dificultades no se ha rendido y ha buscado oportunidades para sacar adelante su negocio de bordados y serigrafía.

Johana Soto: Una historia inspiradora de resiliencia y emprendimiento

Johana es madre soltera y lleva seis años viviendo en Panamá. Señala que los retos como migrante no han sido imposibles de superar y reconoce el impulso que le ha brindado Microserfin en su desarrollo como emprendedora: «Me siento orgullosa de decir que a mis 30 años puedo tener una empresa estable en un país que no es mío, … con la confianza que me brinda Microserfin y a todos los extranjeros, ya que se nos hace un poco difícil obtener un préstamo. Sin embargo, con Microserfin he podido crecer e invertir en mi negocio, superando las pruebas que he encontrado en el camino», dijo Soto en una entrevista para el BBVA Podcast.

Empoderando a los microempresarios a través de la educación financiera y el fortalecimiento empresarial

Una forma efectiva de hacer crecer negocios como el de Johana es a través de programas de educación financiera como los que ofrece Microserfin de forma gratuita y en línea en el sitio web impulsamostunegocio.microserfin.com. Este sitio tiene como objetivo brindar educación financiera, digital y fortalecimiento empresarial para que los microempresarios puedan tomar decisiones informadas y responsables que influyan en su bienestar económico.

Para la entidad, la educación financiera y el fortalecimiento empresarial a través del acceso a productos financieros y no financieros son un factor clave para el empoderamiento de los microempresarios en su desarrollo empresarial, personal y familiar. Esto les permite aprovechar una amplia gama de oportunidades, enfrentar imprevistos y tomar decisiones financieras sólidas en el presente y el futuro, impulsando así sus negocios.