ENEL entre las 50 empresas más sostenibles del mundo en los «2020 SEAL Business Sustainability Awards»

• Enel fue incluida en la categoría 2020 SEAL Organizational Impact Award , que reconoce a las 50 empresas más sostenibles del mundo.

• La filial española de Enel, Endesa, se encuentra entre los ganadores en esa misma categoría.

• El Grupo ocupa el primer lugar entre 150 empresas italianas en el ESG Perception Index de Reputation Science, que evalúa la percepción de la sostenibilidad de las empresas en la web en función de la proximidad de su marca a aspectos ESG (medio ambiente, sostenibilidad y buen gobierno).

(21/Feb/2021 – web) Roma.- Enel ha sido uno de los galardonados de los 2020 SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Business Sustainability Awards, que reconocen el liderazgo, la transparencia y el compromiso con las prácticas empresariales sostenibles de las marcas mundiales. En concreto, Enel fue reconocida en la categoría 2020 SEAL Organizational Impact Award, que reconoce el desempeño global de la sostenibilidad empresarial y representa a las 50 empresas más sostenibles a nivel mundial.

El 2020 SEAL Organizational Impact Award combina dos calificaciones ESG de categoría mundial: la CDP A-List™ y el Corporate Sustainability Assessment (CSA, ahora parte de S&P Global ESG Scores™)¹ . Los ganadores fueron seleccionados mediante la combinación y clasificación de los resultados agregados en ambas evaluaciones de sostenibilidad.

En particular, el reconocimiento de Enel en el 2020 SEAL Organizational Impact Award ha sido posible gracias a que ha alcanzado la máxima puntuación (A/A) en la última edición del CDP por segundo año consecutivo, y la puntuación más alta de su historia (89/100) en el CSA. Ambas calificaciones reconocen el liderazgo de Enel en la lucha contra el cambio climático y el fomento de la descarbonización de la economía mundial, mediante la promoción de innovación abierta y prácticas de gestión empresarial responsable en toda su cadena de valor.

SEAL Awards es una organización de defensa del medio ambiente que, a través de sus premios, reconoce el liderazgo en este ámbito. También financia la investigación y lleva a cabo campañas de impacto ambiental. Los pilares de los Premios SEAL son los Business Sustainability Awards, que reconocen a las empresas más sostenibles del mundo, así como los Environmental Journalism Awards y los Environmental Research Grants.

Como prueba adicional del compromiso de Enel con las cuestiones ESG, el Grupo se clasificó en primer lugar de 150 empresas italianas con una puntuación total de 95,55 en la edición de enero 2021 del ESG Perception Index de Reputation Science. El índice evalúa la percepción de la sostenibilidad de las empresas en la web con una puntuación de 0 a 100, basada en la proximidad de la marca a los aspectos ESG (medio ambiente, sostenibilidad y buen gobierno).

El liderazgo de Enel en materia de sostenibilidad es reconocido a nivel mundial a través de la presencia del Grupo en otros índices y clasificaciones de renombre, como el Dow Jones Sustainability Indices World and Europe, los índices MSCI ESG Leaders, la serie FTSE4Good Index, la lista CDP Climate “A”, los índices Euronext Vigeo-Eiris 120, el índice STOXX Global ESG Leaders, la calificación ISS “Prime”, el Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion Index, el Bloomberg Gender-Equality Index, el ránking Equileap Gender Equality in Europe, los índices ECPI y los Thomson Reuters/S-Network ESG Best Practices Indices.

El Grupo atrae cada vez más la atención de los Inversores Socialmente Responsables, cuya participación en la empresa no deja de crecer. Ya representa cerca del 13,4% del capital social de Enel, más del doble en comparación con los niveles de 2014. Este aumento, en consonancia con el creciente reconocimiento de la importancia de los elementos no financieros en la creación de valor sostenible a largo plazo, refleja el refuerzo del liderazgo mundial de Enel en materia de sostenibilidad.

El largo historial de Enel en las principales clasificaciones de sostenibilidad del mundo viene avalado por su compromiso de permanecer a la vanguardia de los principales retos energéticos a los que se enfrenta la sociedad, como la urbanización sostenible. Un ejemplo específico de cómo Enel promueve la urbanización sostenible aportando soluciones empresariales concretas se muestra en la tercera edición del documento de posición “Circular Cities – Cities of tomorrow”, disponible aquí: https://www.enel.com/es/nuestra-compania/historias/articles/2020/12/modelos-ciudades-circulares

Además, Enel está incorporando su visión de la sostenibilidad en los más de 30 países en los que opera, integrando las expectativas de los grupos de interés locales y promoviendo el desarrollo social y económico. Al mismo tiempo, acelera la transición energética hacia un modelo de energía totalmente renovable. Un ejemplo concreto de cómo Enel Green Power promueve el desarrollo de las comunidades locales en Panamá y contribuye a descarbonizar el mix energético del país se puede encontrar aquí: https://www.enelgreenpower.com/es/historias/articles/2021/01/fortuna-central-hidroelectrica-sostenible

¹ SEAL Awards no está vinculado a CDP, CSA ni S&P Global. El proceso de selección para el SEAL Organizational Impact Award se ha basado en la información de dominio público por cada uno de los CDP y CSA.

Vía Enel Green Power