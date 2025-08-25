Entre cremas y tijeras: el 25 de agosto celebra el bienestar integral

El Día Mundial del Cuidado de la Piel busca generar conciencia sobre la importancia de proteger y mantener saludable el órgano más extenso del cuerpo humano. En un contexto donde el cambio climático, el estrés urbano y los hábitos digitales afectan directamente nuestra salud cutánea, esta jornada promueve prácticas responsables como el uso de protector solar, la hidratación constante y la consulta dermatológica preventiva. Instituciones médicas y marcas de cosmética han sumado esfuerzos para ofrecer charlas, diagnósticos gratuitos y campañas educativas en redes sociales.

Por su parte, el Día Internacional del Peluquero y el Estilista rinde homenaje a quienes, tijera en mano, transforman no solo la imagen sino también el estado de ánimo de millones de personas. Más allá del corte o el color, el estilista moderno es un agente de confianza, creatividad y escucha activa. En salones de belleza de todo el país, se celebran hoy actividades especiales, desde demostraciones técnicas hasta reconocimientos a trayectorias destacadas en el sector.

Ambas fechas convergen en un mensaje común: el cuidado personal no es superficial, es una forma de respeto hacia uno mismo. Ya sea a través de una rutina de limpieza facial o de un nuevo estilo de cabello, cada gesto refleja una decisión consciente de bienestar.

Celebremos el talento de quienes, con arte y vocación, cuidan nuestra piel y dan forma a nuestra identidad con cada trazo, cada gesto, cada decisión estética.