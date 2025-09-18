La universidad Nebrija suma a su claustro a Benavent, Gómez-Jurado y Nando López para reforzar la enseñanza de la escritura

Escritores de éxito se convierten en profesores universitarios para inspirar a futuros comunicadores

• La universidad Nebrija refuerza su oferta académica con la incorporación de escritores de primera línea, quienes buscarán motivar e inspirar a los futuros profesionales de la comunicación.

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- Los reconocidos escritores profesores Elísabet Benavent, Juan Gómez-Jurado y Nando López se han incorporado este curso al claustro docente de la Facultad de Comunicación y Artes de la universidad Nebrija. Con esta iniciativa, la institución busca reforzar los grados en Comunicación Audiovisual y Comunicación Estratégica, Protocolo y Organización de Eventos, ofreciendo a los estudiantes la experiencia de profesionales en ejercicio.

Autores que forman a futuros talentos

Elísabet Benavent, conocida por su saga Valeria y por haber vendido millones de ejemplares, se estrena como docente en la asignatura de Escritura y Argumentación. Con gran motivación, la autora busca “dejar en cada uno de los alumnos un poco de mi pasión por la escritura” y mantener viva su curiosidad, que considera el “motor del aprendizaje de valor”. La escritora enfatiza la importancia de una mente abierta y el aprendizaje “ameno” para los jóvenes que se enfrentan a un abanico inmenso de posibilidades.

Por su parte, el periodista y autor Juan Gómez-Jurado, famoso por éxitos como Reina Roja, impartirá la materia de Literatura y Estructuras Dramáticas. Su objetivo es “contagiar” su pasión por la narración de historias y ayudar a los alumnos a desarrollar una estructura mental y práctica para comprender el mundo. Para ello, utiliza ejemplos de clásicos del cine, como Star Wars, permitiendo a los estudiantes analizar la teoría con casos prácticos. Gómez-Jurado, que se considera “el último de la fila” en este nuevo oficio, destaca que los alumnos están “hambrientos de conocer a gente que ha hecho cosas”.

Nando López, novelista, dramaturgo y doctor en Filología Hispánica, se suma al proyecto para enseñar Escritura y Argumentación. Con experiencia docente previa en institutos, el autor se siente entusiasmado de trabajar con estudiantes que se encuentran en “un momento de ebullición”. López cree que los escritores pueden aportar una “visión real, con sus obstáculos y dificultades” del mundo profesional, y subraya que la universidad debe ser un espacio para defender el pensamiento crítico, personal y único. En su opinión, el reto radica en “generar ciudadanos críticos y capaces de crear un discurso propio”.

Un aporte invaluable para la formación

La llegada de estos autores al claustro es un “lujo” para la universidad, según Rocío Gago, directora del grado en Comunicación Audiovisual. Gago afirma que tener a “sus referentes” en el aula supone “motivación e inspiración” para los estudiantes.

Fernando Bonete, director del grado en Comunicación Estratégica, Protocolo y Organización de Eventos, señala que la incorporación de Elísabet Benavent refuerza la “apuesta estratégica” de la Facultad de Comunicación y Artes de contar con los mejores profesionales en activo. Bonete asegura que buscan formar a comunicadores que entiendan su oficio como una “función esencial para la toma de decisiones, la construcción de la reputación y la generación de valor para las organizaciones”.