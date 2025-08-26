España digital 2026: lectura fácil y accesibilidad web como derecho ciudadano

Accesibilidad web: una necesidad que beneficiará al 100 % de la población

La lectura fácil no es simplificación, sino adaptación textual con reglas claras que garantizan comprensión real en entornos digitales clave como sanidad, justicia y educación.

La accesibilidad web se posiciona como un derecho ciudadano, equiparable a la accesibilidad física, y será exigida por ley en la Unión Europea y España desde 2025.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) España.- El Observatorio Nebrija del Español presentó en la 84ª Feria del Libro de Madrid el proyecto Objetivo: España digital 2026. Accesibilidad web en español a través de la lectura fácil, una iniciativa que propone transformar el entorno digital mediante un modelo de comunicación más comprensible, inclusivo y universal. La propuesta se concreta en el Libro blanco de la lectura fácil y la web comprensible, desarrollado con el apoyo de Fundación ONCE y Fundación “la Caixa”.

La accesibilidad web no es una demanda de minorías, sino una mejora estructural que impacta positivamente en toda la ciudadanía. Según el estudio, un 5 % de la población presenta discapacidades intelectuales o cognitivas graves; otro 9 % enfrenta barreras lingüísticas o sensoriales; un 38 % incluye personas con dificultades de comprensión, salud mental o aprendizaje; y el restante 48 % abarca usuarios en situaciones de emergencia, sobrecarga informativa o baja experiencia digital. En conjunto, el 100 % de la población se beneficiaría de entornos web más claros y accesibles.

“La lectura fácil no empobrece el contenido, lo enriquece en comprensión”, afirmó María Xesus Bello Rivas, investigadora del Observatorio Nebrija y de la Universidad de Tübingen. Este método se basa en frases breves, estructuras claras, apoyos visuales y validación directa con el público destinatario. No parte del emisor, sino del receptor, y responde a necesidades concretas, no a competencias abstractas.

El modelo propuesto contempla dos niveles de intervención: lenguaje claro para todos los usuarios y lectura fácil para quienes enfrentan dificultades específicas. Ambos enfoques se alinean con la norma UNE 153101:2018 EX y promueven principios como empatía, autonomía y democratización del acceso a la información.

Además del contenido textual, el diseño web también debe adaptarse. Lourdes Moreno López, investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, subrayó la importancia de estructuras limpias, jerarquías visuales, caminos guiados y mensajes comprensibles. “La web es el nuevo espacio público, pero aún está llena de escaleras invisibles”, advirtió.

Desde el 28 de junio de 2025, la Unión Europea exige el cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/882, conocida como European Accessibility Act, que regula la accesibilidad digital en productos y servicios. En paralelo, el Gobierno de España aprobará en septiembre el Real Decreto que desarrolla la Ley 6/2022, estableciendo la obligatoriedad de implementar lectura fácil en al menos nueve ámbitos digitales clave, como sanidad, justicia, empleo y transporte.

“La comprensión no es un privilegio, es un derecho”, concluyó Bello. “Un texto inaccesible no solo es difícil: es excluyente. La lectura fácil y el lenguaje claro devuelven al lenguaje su función esencial: ser una vía de entrada, no una barrera”.

José Luis García Delgado, director del Observatorio Nebrija del Español, auguró que esta iniciativa tendrá un impacto duradero en la comunidad hispanohablante y contribuirá a una ciudadanía más informada, autónoma e integrada.