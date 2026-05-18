Marcas se preparan para conectar con las audiencias durante el Mundial 2026 bajo un estricto entorno regulatorio

• Interactividad Gen Z: El 43.8% de estos jóvenes sigue los momentos deportivos a través de Connected TV (CTV) y redes simultáneamente.

• Expectativa Tecnológica: El 70% de los fans jóvenes desea tener acceso a estadísticas avanzadas y repeticiones inmediatas en sus dispositivos.

Entender que casi la mitad de la audiencia joven opera bajo la lógica de la interactividad simultánea implica dejar de diseñar campañas unidireccionales y empezar a crear ecosistemas de servicio que enriquezcan la experiencia de la segunda pantalla a través de la utilidad real.

Del modo crisis al modo estratégico

Guido Gaona, consultor en comunicación estratégica y Chief of Communications Services de la agencia another, advierte que el verdadero riesgo en 2026 no es solo una notificación legal, sino la desconexión con la audiencia por falta de sensibilidad humana. El experto indica que las marcas deben transitar hacia un posicionamiento institucional donde cada palabra tenga un propósito, buscando ser un actor legítimo que construye vínculos que perduran en la cultura que rodea al juego.

Para el especialista con más de 30 años liderando la industria, el diferencial competitivo en la era de la IA es la sensibilidad humana. Una marca que entiende los hilos invisibles que unen al aficionado con su ciudad o su equipo, y los narra con honestidad, no necesita logotipos oficiales para ser relevante. El desafío para el Mundial 2026 consiste en decidir quién se quiere ser antes de que el balón ruede, compitiendo por legitimidad en lugar de visibilidad, y entendiendo que el silencio deliberado puede ser una señal de control para proyectar autoridad en escenarios complejos.

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