Marcas se preparan para conectar con las audiencias durante el Mundial 2026 bajo un estricto entorno regulatorio

El consultor estratégico Guido Gaona advierte que el éxito de las marcas no oficiales dependerá de su capacidad para enriquecer la experiencia del espectador de manera orgánica y sin recurrir a la propiedad intelectual protegida.
Estrategias de comunicación para participar en el Mundial 2026 sin arriesgar la reputación corporativa
• Ante la rigurosa protección de derechos por parte de la FIFA, las organizaciones deben enfocar sus estrategias de comunicación hacia el posicionamiento institucional y la entrega de micro-momentos de valor.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El pitazo inicial del Mundial 2026 no solo marcará el comienzo de la competencia deportiva más ambiciosa de la historia en Norteamérica, sino que también dará inicio a un complejo escenario estratégico para las marcas. Con 48 equipos y 104 partidos recorriendo 16 ciudades sede en Estados Unidos, Canadá y México, la atención global será absoluta. En un ecosistema donde la FIFA protege sus derechos con un celo riguroso, el reto para las organizaciones no es solo creativo, sino de supervivencia institucional, transformando la antigua reactividad de postear ante un gol en una práctica insuficiente y peligrosa.
El ecosistema de la atención fragmentada y la IA
El consumo del fútbol actual ya no se realiza de forma lineal. De acuerdo con datos aportados por Teads (2026), el comportamiento de la «segunda pantalla» es el estándar absoluto, puesto que el 77% de los Millennials utiliza regularmente otro dispositivo mientras ve deportes en vivo. Esta fragmentación abre ventanas de oportunidad para marcas que no cuentan con derechos oficiales, aunque también eleva el riesgo reputacional si la integración no es orgánica.
Aunado a esto, el Mundial 2026 será el primer torneo donde la inteligencia artificial y los datos dictarán el ritmo de la conversación. Según estudios de Epsilon y Deloitte, la hiper-personalización es una expectativa de las audiencias, donde el 27% de los aficionados demanda activamente contenidos a medida, desde resúmenes generados por IA hasta estadísticas en tiempo real adaptadas a sus intereses. Las marcas no oficiales encuentran aquí su mayor ventaja competitiva al ofrecer servicios de valor, como guías culturales de las sedes o análisis predictivos basados en datos, ocupando un espacio de utilidad sin utilizar la propiedad intelectual protegida.
Confianza y expectativas de las nuevas generaciones
La urgencia por participar no debe nublar el juicio estratégico de las empresas. El Global Sports Report 2025 demuestra que, aunque el 67% de los aficionados al fútbol es altamente receptivo a los patrocinios de marca, las audiencias actuales son sofisticadas, rechazan la repetición y exigen relevancia real. Intentar forzar la entrada sin una conexión auténtica puede ser percibido como oportunismo, erosionando la reputación construida por años.
Los datos del Informe mundial sobre el deporte en 2025 refuerzan que el fútbol es el deporte rey con un 51% de seguidores globales, mostrando las siguientes tendencias conductuales:
• Interactividad Gen Z: El 43.8% de estos jóvenes sigue los momentos deportivos a través de Connected TV (CTV) y redes simultáneamente.
• Expectativa Tecnológica: El 70% de los fans jóvenes desea tener acceso a estadísticas avanzadas y repeticiones inmediatas en sus dispositivos.
Entender que casi la mitad de la audiencia joven opera bajo la lógica de la interactividad simultánea implica dejar de diseñar campañas unidireccionales y empezar a crear ecosistemas de servicio que enriquezcan la experiencia de la segunda pantalla a través de la utilidad real.
Del modo crisis al modo estratégico
Guido Gaona, consultor en comunicación estratégica y Chief of Communications Services de la agencia another, advierte que el verdadero riesgo en 2026 no es solo una notificación legal, sino la desconexión con la audiencia por falta de sensibilidad humana. El experto indica que las marcas deben transitar hacia un posicionamiento institucional donde cada palabra tenga un propósito, buscando ser un actor legítimo que construye vínculos que perduran en la cultura que rodea al juego.
Para el especialista con más de 30 años liderando la industria, el diferencial competitivo en la era de la IA es la sensibilidad humana. Una marca que entiende los hilos invisibles que unen al aficionado con su ciudad o su equipo, y los narra con honestidad, no necesita logotipos oficiales para ser relevante. El desafío para el Mundial 2026 consiste en decidir quién se quiere ser antes de que el balón ruede, compitiendo por legitimidad en lugar de visibilidad, y entendiendo que el silencio deliberado puede ser una señal de control para proyectar autoridad en escenarios complejos.
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