Tensiones en el Estrecho de Ormuz impulsan el dólar y presionan a la baja el precio del oro

El analista Thadeu Dos Santos examina cómo el repunte de las tensiones en el Estrecho de Ormuz ha reavivado las preocupaciones inflacionarias, fortaleciendo al dólar y restando atractivo al oro.
El Estrecho de Hormuz y su impacto en el petróleo: Bonos del tesoro suben mientras el oro cae
• La incertidumbre energética derivada del conflicto geopolítico mantiene a los bancos centrales en cautela, impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro frente a los activos sin rendimiento.
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El mercado financiero internacional inició la jornada con movimientos significativos derivados del repunte de las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz. Este foco geopolítico ha impulsado los precios del petróleo, reavivando los temores inflacionarios a nivel global y fortaleciendo tanto los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos como el valor del dólar. Como consecuencia directa, el oro registró caídas al inicio de la sesión, ya que unos rendimientos más elevados reducen el atractivo de los activos que no generan intereses.
Impacto en la política monetaria y flujos energéticos
Según el análisis de Thadeu Dos Santos, director regional de Infinox para LATAM, la incertidumbre sobre las negociaciones diplomáticas y la estabilidad de los flujos de energía mantiene a los bancos centrales en una posición de extrema prudencia. En Estados Unidos, los inversores prevén una pausa en las tasas de interés a corto plazo. Por su parte, en Europa, los riesgos inflacionarios vinculados a la energía han moderado las expectativas de una política monetaria más flexible, dejando abierta la posibilidad de nuevos incrementos si se consolidan efectos secundarios en los precios.
Dos Santos explica que, a pesar de la corrección actual, el metal precioso ha mantenido un comportamiento de rango durante las últimas semanas, lo que refleja la constante evolución del entorno geopolítico y su relación directa con el mercado energético.
Perspectivas para el oro y los mercados
De cara al futuro, el experto de Infinox señala que la trayectoria del oro en el corto plazo dependerá estrechamente de los desarrollos en el Estrecho de Ormuz y su impacto sobre el petróleo, las tasas y la divisa estadounidense. Mientras una presión alcista sostenida en las rentabilidades de los bonos podría limitar la recuperación del metal, una estabilización de los precios del crudo y la relajación de las tensiones energéticas mejorarían el entorno para el oro. No obstante, Dos Santos subraya que, a largo plazo, la demanda persistente por parte de los bancos centrales continúa siendo un factor de soporte fundamental para el activo.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *