Eventos astronómicos en septiembre: Eclipses y la oposición de Saturno, ¿dónde y cuándo verlos?

Dos eclipses y un equinoccio: Los eventos astronómicos más destacados que marcarán septiembre

Prepárate para un mes astronómico de gran actividad: dos eclipses, la oposición de Saturno y un equinoccio serán los protagonistas de los eventos astronómicos de septiembre.

La nueva serie de eventos astronómicos en septiembre destaca la belleza del cosmos con una «Luna de Sangre», dos eclipses y la oposición de Saturno.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El mes de septiembre de 2025 se presenta como un mes de gran actividad en el calendario de eventos astronómicos, ofreciendo a los entusiastas la oportunidad de presenciar una serie de fenómenos notables. El calendario incluye un eclipse lunar, la oposición de Saturno y un eclipse solar, entre otros sucesos.

Eclipse Lunar Total

El 7 de septiembre, entre las 17:30 GMT y las 18:52 GMT, la Luna pasará por la sombra umbral de la Tierra, creando un eclipse lunar total. Como resultado, el disco lunar adquirirá un distintivo color rojo oscuro — de ahí su nombre popular, «Luna de Sangre». Este espectacular evento será completamente visible en el este de África, Asia y Australia, y se podrá ver en su fase de inicio al atardecer sobre gran parte de Europa.

Oposición de Saturno

Otro de los eventos astronómicos más importantes del mes será la oposición de Saturno, que se producirá el lunes 21 de septiembre. Durante este evento, el planeta de los anillos estará en su punto más cercano a la Tierra y su brillo será máximo, convirtiéndolo en el momento ideal para su observación. Se podrá ver a Saturno durante toda la noche en la constelación de Piscis. Un telescopio o binoculares potentes son muy recomendados para apreciar sus icónicos anillos.

Este mismo día, el cielo ofrecerá un eclipse solar parcial. Entre las 17:29 GMT y las 21:53 GMT, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, cubriendo una parte del disco solar. Este evento será visible sobre el sur de Australia, los océanos Pacífico y Atlántico, y la Antártida.

Equinoccio de septiembre

El mes también marca el cambio de estación. El lunes 22 de septiembre tendrá lugar el equinoccio de septiembre. Este evento da inicio al otoño en el hemisferio norte y a la primavera en el hemisferio sur, y se caracteriza porque la duración del día y la noche es prácticamente la misma en todo el planeta.

Además de estos eventos, el cielo de septiembre también ofrecerá una ocultación lunar de Venus (el 19 de septiembre) que solo será visible en el sur del Océano Pacífico, Nueva Zelanda y la Antártida.

Para mayor información, visite https://science.nasa.gov/