Factores geopolíticos elevan la volatilidad en los precios del petróleo

El analista Thadeu Dos Santos examina cómo los incidentes navales en el estrecho de Ormuz y las señales contradictorias de Estados Unidos generan inestabilidad en el mercado energético global.
Thadeu Dos Santos analiza el impacto de las tensiones navales en los precios del petróleo
• La persistencia de riesgos en las rutas marítimas refuerza una prima de riesgo sobre el crudo, impulsando a los países importadores a buscar alternativas en proveedores de América Latina.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los precios del petróleo experimentaron una jornada de marcada volatilidad debido a la reacción de los mercados ante informaciones contradictorias sobre incidentes que involucran activos navales de Estados Unidos en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Según el análisis de Thadeu Dos Santos, Director Regional de Infinox para LATAM, las tensiones actuales mantienen elevadas las preocupaciones sobre la seguridad de los flujos energéticos, lo que refuerza una prima de riesgo en las cotizaciones internacionales.
Tensiones en rutas comerciales y seguridad marítima
Thadeu Dos Santos señala que, aunque han surgido declaraciones desde Estados Unidos sobre esfuerzos para restablecer el tránsito comercial y apoyar corredores marítimos específicos, los mensajes cruzados generan dudas sobre la rapidez de una normalización efectiva. Esta situación sugiere que las restricciones en el tránsito de crudo podrían mantenerse a corto plazo, afectando la estabilidad del mercado.
La sensibilidad del sector a los titulares geopolíticos y a la evolución de la seguridad en las vías navegables sigue siendo alta. De acuerdo con el autor del análisis, mientras persistan las limitaciones en el estrecho de Ormuz, se mantendrá una presión alcista sobre el valor del hidrocarburo a nivel global.
Impacto y oportunidades para América Latina
A medida que se ven afectados los flujos energéticos tradicionales, los países importadores podrían intensificar la búsqueda de proveedores alternativos. En este escenario, los exportadores de petróleo de América Latina podrían verse beneficiados a través de un incremento en sus ingresos y una mejora en su dinámica externa, factor que dependerá directamente de la duración y la magnitud del soporte de los precios en el mercado mundial.
Perspectivas del mercado energético
Hacia el futuro, el análisis de Dos Santos proyecta que el mercado se mantendrá atento a cualquier señal de reapertura sostenida y mayor seguridad en el tránsito naval. Solo una normalización gradual de las condiciones de oferta y mayor claridad en las políticas de seguridad marítima podrían aliviar las limitaciones actuales y favorecer una estabilización de las condiciones de precios.
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