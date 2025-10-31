Fundación Rockefeller respalda informe que llama a un nuevo modelo de Filantropía en América Latina y el Caribe

Fundación Rockefeller respalda informe que llama a un nuevo modelo de Filantropía en América Latina y el Caribe
Fundación Rockefeller respalda informe que llama a un nuevo modelo de Filantropía en América Latina  y el CaribeFundación Rockefeller

Un nuevo informe respaldado por la Fundación Rockefeller plantea un modelo de transformación para la filantropía en América Latina y el Caribe, señalando que movilizar solo el 1% de la riqueza privada regional podría generar más de US$5.000 millones anuales, una cifra comparable a la ayuda internacional que recibe la región.

Estudio identifica cinco agendas clave para la Filantropía en América Latina y el Caribe

• El estudio “Cinco agendas para activar la transformación del sector filantrópico” insta a la región a superar la falta de inversión estratégica y la desconfianza pública.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un nuevo informe, titulado “Cinco agendas para activar la transformación del sector filantrópico en América Latina y el Caribe”, ha sido publicado, planteando un llamado urgente a reformar el sector. El estudio, respaldado por la Fundación Rockefeller y elaborado por The Resource Foundation junto a Dalberg Advisors, concluye que, si bien las donaciones filantrópicas en la región son menores que en otras partes del mundo, existe un potencial enorme y no activado.

Según los autores, la filantropía en América Latina y el Caribe tiene la capacidad de movilizar más de US$5.000 millones de dólares anuales con solo activar el 1% de la riqueza privada de la región. Esta cifra es comparable a la ayuda internacional total que actualmente se recibe en la zona.

Desafíos estructurales y el contraste con la desigualdad

El estudio identifica desafíos estructurales significativos, como la falta de inversión estratégica y la desconfianza pública. La filantropía en la región es menos formalizada: las donaciones privadas apenas representan entre el 0.2% y el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra hasta 50% menor que economías comparables como Indonesia o Sudáfrica, y muy por debajo de Estados Unidos (1.5%) y Canadá (1%).

Este bajo nivel de donaciones contrasta fuertemente con la severa desigualdad que afecta a la región. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que el 10% más rico gana 12 veces más que el 10% más pobre, mientras que la CEPAL estima que cerca de 270 millones de personas viven en situación de pobreza.

Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe, afirmó: “América Latina y el Caribe tiene un potencial filantrópico enorme, pero aún sin activar. Necesitamos una filantropía que deje atrás las soluciones temporales y trabaje por cambios estructurales y sostenibles”.

Cinco agendas para transformar el sector

El informe propone cinco agendas estratégicas, surgidas de un amplio proceso de consulta con más de 70 líderes de organizaciones filantrópicas, empresas y grupos de la sociedad civil en toda la región:

1. Colaboración radical: Promover un cambio cultural para pasar de proyectos aislados a alianzas sostenidas, con gobernanza y metas compartidas que permitan escalar los resultados.

2. Movilización de recursos locales: Fomentar una nueva generación de donantes (familias, emprendedores y empresas emergentes) e integrar incentivos gubernamentales y de mercado para activar el capital privado, pues la realidad no es la falta de riqueza, sino la incapacidad de activarla.

3. Inversión con propósito: Priorizar la calidad sobre el volumen de los fondos, diseñando inversiones estratégicas que midan su retorno en términos de impacto social y sostenibilidad, reconociendo que los recursos desplegados como inversión social impulsan cambios sistémicos.

4. Liderazgo local: Reconocer el conocimiento y la capacidad de las comunidades para gestionar su propio desarrollo, asegurando que tengan un rol de aliados, y adaptando las agendas filantrópicas a las realidades territoriales.

5. Profesionalización del sector: Impulsar una infraestructura filantrópica moderna con mejores sistemas de información, talento especializado y rendición de cuentas para aumentar la legitimidad y la efectividad del impacto colectivo.

Elizabeth Yee, Vicepresidenta Ejecutiva de Programas de la Fundación Rockefeller, señaló que la fundación busca acompañar a los aliados en la región “en la construcción de un futuro más saludable, seguro y próspero”.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Expertos debatirán en Panamá sobre la tributación internacional de criptoactivos y economía digital

El estudio también aborda el problema de la confianza: Latinobarómetro revela que solo el 27% de los latinoamericanos confía en las ONG, lo que se suma a una fuerte presencia de “filantropía silenciosa” o generosidad invisible que no se articula estratégicamente. Sin embargo, una encuesta reciente de la Fundación Rockefeller indica que el 78% de la población de la región apoya la cooperación internacional si se demuestra efectiva, reforzando la demanda de resultados tangibles.

Beatriz Guillén, directora ejecutiva de The Resource Foundation, concluyó: «La filantropía en América Latina y el Caribe tiene una enorme energía latente. El capital existe, el talento también. Lo que necesitamos ahora es activarlos con propósito, construir confianza y demostrar que invertir en la región no es asistencialismo, sino estrategia de desarrollo».

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb