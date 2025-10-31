Fundación Rockefeller respalda informe que llama a un nuevo modelo de Filantropía en América Latina y el Caribe

Estudio identifica cinco agendas clave para la Filantropía en América Latina y el Caribe

• El estudio “Cinco agendas para activar la transformación del sector filantrópico” insta a la región a superar la falta de inversión estratégica y la desconfianza pública.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un nuevo informe, titulado “Cinco agendas para activar la transformación del sector filantrópico en América Latina y el Caribe”, ha sido publicado, planteando un llamado urgente a reformar el sector. El estudio, respaldado por la Fundación Rockefeller y elaborado por The Resource Foundation junto a Dalberg Advisors, concluye que, si bien las donaciones filantrópicas en la región son menores que en otras partes del mundo, existe un potencial enorme y no activado.

Según los autores, la filantropía en América Latina y el Caribe tiene la capacidad de movilizar más de US$5.000 millones de dólares anuales con solo activar el 1% de la riqueza privada de la región. Esta cifra es comparable a la ayuda internacional total que actualmente se recibe en la zona.

Desafíos estructurales y el contraste con la desigualdad

El estudio identifica desafíos estructurales significativos, como la falta de inversión estratégica y la desconfianza pública. La filantropía en la región es menos formalizada: las donaciones privadas apenas representan entre el 0.2% y el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra hasta 50% menor que economías comparables como Indonesia o Sudáfrica, y muy por debajo de Estados Unidos (1.5%) y Canadá (1%).

Este bajo nivel de donaciones contrasta fuertemente con la severa desigualdad que afecta a la región. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que el 10% más rico gana 12 veces más que el 10% más pobre, mientras que la CEPAL estima que cerca de 270 millones de personas viven en situación de pobreza.

Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe, afirmó: “América Latina y el Caribe tiene un potencial filantrópico enorme, pero aún sin activar. Necesitamos una filantropía que deje atrás las soluciones temporales y trabaje por cambios estructurales y sostenibles”.

Cinco agendas para transformar el sector

El informe propone cinco agendas estratégicas, surgidas de un amplio proceso de consulta con más de 70 líderes de organizaciones filantrópicas, empresas y grupos de la sociedad civil en toda la región:

1. Colaboración radical: Promover un cambio cultural para pasar de proyectos aislados a alianzas sostenidas, con gobernanza y metas compartidas que permitan escalar los resultados.

2. Movilización de recursos locales: Fomentar una nueva generación de donantes (familias, emprendedores y empresas emergentes) e integrar incentivos gubernamentales y de mercado para activar el capital privado, pues la realidad no es la falta de riqueza, sino la incapacidad de activarla.

3. Inversión con propósito: Priorizar la calidad sobre el volumen de los fondos, diseñando inversiones estratégicas que midan su retorno en términos de impacto social y sostenibilidad, reconociendo que los recursos desplegados como inversión social impulsan cambios sistémicos.

4. Liderazgo local: Reconocer el conocimiento y la capacidad de las comunidades para gestionar su propio desarrollo, asegurando que tengan un rol de aliados, y adaptando las agendas filantrópicas a las realidades territoriales.

5. Profesionalización del sector: Impulsar una infraestructura filantrópica moderna con mejores sistemas de información, talento especializado y rendición de cuentas para aumentar la legitimidad y la efectividad del impacto colectivo.

Elizabeth Yee, Vicepresidenta Ejecutiva de Programas de la Fundación Rockefeller, señaló que la fundación busca acompañar a los aliados en la región “en la construcción de un futuro más saludable, seguro y próspero”.

El estudio también aborda el problema de la confianza: Latinobarómetro revela que solo el 27% de los latinoamericanos confía en las ONG, lo que se suma a una fuerte presencia de “filantropía silenciosa” o generosidad invisible que no se articula estratégicamente. Sin embargo, una encuesta reciente de la Fundación Rockefeller indica que el 78% de la población de la región apoya la cooperación internacional si se demuestra efectiva, reforzando la demanda de resultados tangibles.

Beatriz Guillén, directora ejecutiva de The Resource Foundation, concluyó: «La filantropía en América Latina y el Caribe tiene una enorme energía latente. El capital existe, el talento también. Lo que necesitamos ahora es activarlos con propósito, construir confianza y demostrar que invertir en la región no es asistencialismo, sino estrategia de desarrollo».