Fundación Eco-Bahía México destaca el valor de la flora nativa en el Día Mundial de la Vida Silvestre

El poder de las plantas: Iniciativa de la Fundación Eco-Bahía México para la conservación

• A través de un stand interactivo y la creación de un «botiquín verde», la Fundación Eco-Bahía México promovió saberes tradicionales y el cuidado de las especies locales en Quintana Roo.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, la Fundación Eco-Bahía México impulsó la iniciativa “El Poder de las Plantas” para sensibilizar sobre el valor de la flora nativa como base de la biodiversidad y del bienestar humano. La experiencia participativa puso en valor el papel de las plantas medicinales y aromáticas, alineándose al lema global impulsado por las Naciones Unidas para este año.

Educación y saberes tradicionales

Bajo este concepto, la organización llevó a cabo una activación educativa dirigida a colaboradores del complejo Bahia Principe Riviera Maya. El objetivo central fue destacar la importancia de la flora como patrimonio natural y cultural del estado de Quintana Roo. La actividad se desarrolló mediante un stand interactivo que combinó la divulgación ambiental con experiencias prácticas, permitiendo a los asistentes conocer especies locales y su vínculo directo con la vida silvestre.

Entre las dinámicas principales destacó la creación de un “botiquín verde” compuesto por plantas medicinales y aromáticas. Además, se habilitó un espacio de compromisos ambientales donde los participantes compartieron acciones personales para contribuir al cuidado del ecosistema desde su vida cotidiana.

Sostenibilidad y trayectoria ambiental

Luis Verdín, director de la Fundación Eco-Bahía México, señaló que la conservación comienza con aquello que sostiene toda la vida: las plantas. Según el directivo, al lograr que las personas comprendan que cuidar una planta es también cuidar la biodiversidad, se siembran bases para la conservación a largo plazo. Esta iniciativa forma parte integral del programa de educación ambiental de la fundación, uno de sus pilares estratégicos para fortalecer el vínculo entre la naturaleza y la comunidad.

Con más de 25 años de trayectoria, la institución ha consolidado un modelo de conservación fundamentado en la ciencia y la participación social. Desde su creación, ha registrado resultados tangibles que incluyen la protección de millones de tortugas marinas, la producción de miles de plantas nativas y la sensibilización de decenas de miles de personas a través de sus diversos programas.

Compromiso con el turismo regenerativo

Al sumarse a esta conmemoración global, la organización reafirma su compromiso con una visión de turismo regenerativo, donde la protección de la biodiversidad es un eje transversal para el desarrollo sostenible. La fundación invita a la comunidad a sumarse a la protección del medio ambiente y la vida marina mediante donaciones en su sitio oficial.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: