Fundación Eco-Bahía impulsa reforestación y educación en la Celebración Nacional de la Mariposa Monarca

«Sembrar hoy para regenerar el mañana»: el lema de Fundación Eco-Bahía para la conservación

• El programa “Oasis de Péepen” de la Fundación Eco-Bahía plantó más de 50 especies nativas, incluyendo hospederas clave, para proteger la fauna silvestre y fortalecer corredores biológicos.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- Con un firme compromiso hacia el turismo regenerativo y la protección del capital natural de México, la Fundación Eco-Bahía llevó a cabo una serie de acciones estratégicas. Estas iniciativas se desarrollaron en el marco de su programa “Oasis de Péepen” y como parte de la 2ª Celebración Nacional de la Mariposa Monarca, enfocándose en la reforestación de flora nativa, la protección de fauna silvestre y el fortalecimiento de la educación ambiental comunitaria bajo el lema «Sembrar hoy para regenerar el mañana”.

Reforestación y Creación de Hábitats para Polinizadores

A través de diversas jornadas colaborativas, que contaron con la participación de residentes, estudiantes y colaboradores voluntarios, se sembraron más de 50 plantas nativas. Este esfuerzo incluyó la siembra de especies hospederas clave para polinizadores como la mariposa monarca y las abejas, reforzando así corredores biológicos esenciales. El objetivo de estas acciones es garantizar la salud de los ecosistemas locales y aumentar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Las acciones están alineadas con la conservación de ecosistemas clave como selvas, manglares y vida marina.

Educación y Compromiso Comunitario

En paralelo a las actividades de reforestación, la Fundación Eco-Bahía realizó talleres lúdicos y educativos dirigidos a niñas, niños y jóvenes. Estos talleres abordaron temas fundamentales como la conservación de la biodiversidad, el reciclaje, la restauración de hábitats y las buenas prácticas ambientales, buscando fortalecer el vínculo entre la comunidad y la naturaleza.

El Gerente de Fundación Eco-Bahía, Luis Verdín, destacó la importancia del esfuerzo colectivo. Señaló que “Cada planta sembrada, cada acción educativa y cada especie protegida representan una inversión en nuestro futuro común. La conservación no se logra en soledad; es un trabajo colectivo que une ciencia, comunidad y compromiso. En Eco-Bahía creemos firmemente que proteger la naturaleza es proteger la vida”.

Monitoreo y Expansión del Impacto

El programa de la Fundación Eco-Bahía también contempla el monitoreo continuo de especies y la restauración de áreas que han sido impactadas por actividades humanas. Para ampliar su impacto ambiental y social, la iniciativa integra a actores locales, instituciones educativas y diversos aliados estratégicos. Estas acciones consolidan el papel de la Fundación como un referente regional en turismo regenerativo y conservación del capital natural. La organización invitó a la comunidad a sumarse a la protección del medio ambiente y la vida marina realizando donaciones a través de su sitio oficial.