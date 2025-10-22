Fundación Eco-Bahía impulsa reforestación y educación en la Celebración Nacional de la Mariposa Monarca

La Fundación Eco-Bahía realizó actividades de reforestación y educación ambiental en Tulum, Quintana Roo, como parte de la 2ª Celebración Nacional de la Mariposa Monarca, bajo el lema "Sembrar hoy para regenerar el mañana”.
«Sembrar hoy para regenerar el mañana»: el lema de Fundación Eco-Bahía para la conservación
• El programa “Oasis de Péepen” de la Fundación Eco-Bahía plantó más de 50 especies nativas, incluyendo hospederas clave, para proteger la fauna silvestre y fortalecer corredores biológicos.
(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- Con un firme compromiso hacia el turismo regenerativo y la protección del capital natural de México, la Fundación Eco-Bahía llevó a cabo una serie de acciones estratégicas. Estas iniciativas se desarrollaron en el marco de su programa “Oasis de Péepen” y como parte de la 2ª Celebración Nacional de la Mariposa Monarca, enfocándose en la reforestación de flora nativa, la protección de fauna silvestre y el fortalecimiento de la educación ambiental comunitaria bajo el lema «Sembrar hoy para regenerar el mañana”.
Reforestación y Creación de Hábitats para Polinizadores
A través de diversas jornadas colaborativas, que contaron con la participación de residentes, estudiantes y colaboradores voluntarios, se sembraron más de 50 plantas nativas. Este esfuerzo incluyó la siembra de especies hospederas clave para polinizadores como la mariposa monarca y las abejas, reforzando así corredores biológicos esenciales. El objetivo de estas acciones es garantizar la salud de los ecosistemas locales y aumentar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Las acciones están alineadas con la conservación de ecosistemas clave como selvas, manglares y vida marina.
Educación y Compromiso Comunitario
En paralelo a las actividades de reforestación, la Fundación Eco-Bahía realizó talleres lúdicos y educativos dirigidos a niñas, niños y jóvenes. Estos talleres abordaron temas fundamentales como la conservación de la biodiversidad, el reciclaje, la restauración de hábitats y las buenas prácticas ambientales, buscando fortalecer el vínculo entre la comunidad y la naturaleza.
El Gerente de Fundación Eco-Bahía, Luis Verdín, destacó la importancia del esfuerzo colectivo. Señaló que “Cada planta sembrada, cada acción educativa y cada especie protegida representan una inversión en nuestro futuro común. La conservación no se logra en soledad; es un trabajo colectivo que une ciencia, comunidad y compromiso. En Eco-Bahía creemos firmemente que proteger la naturaleza es proteger la vida”.
Monitoreo y Expansión del Impacto
El programa de la Fundación Eco-Bahía también contempla el monitoreo continuo de especies y la restauración de áreas que han sido impactadas por actividades humanas. Para ampliar su impacto ambiental y social, la iniciativa integra a actores locales, instituciones educativas y diversos aliados estratégicos. Estas acciones consolidan el papel de la Fundación como un referente regional en turismo regenerativo y conservación del capital natural. La organización invitó a la comunidad a sumarse a la protección del medio ambiente y la vida marina realizando donaciones a través de su sitio oficial.
