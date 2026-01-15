Premio Zayed a la Sostenibilidad rinde homenaje a pioneros del progreso mundial

El Premio Zayed a la Sostenibilidad otorga US$5.9M a innovadores globales

• Tras 18 años de trayectoria, el certamen de los EAU celebra soluciones que han impactado positivamente la vida de más de 400 millones de personas.

(15/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- El Premio Zayed a la Sostenibilidad, galardón de los EAU que reconoce soluciones innovadoras, anunció hoy la lista de ganadores de 2026, celebrando 18 años de impulsar un progreso inclusivo y sostenible. En una ceremonia que contó con la asistencia de jefes de Estado y líderes empresariales, Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed entregó los reconocimientos a las organizaciones destacadas por sus contribuciones al desarrollo global en seis categorías clave: Salud, Alimentación, Energía, Agua, Acción Climática y Global High Schools.

Innovación y soluciones de impacto real

Desde su creación en 2008, el Premio Zayed a la Sostenibilidad ha reconocido a 128 ganadores que han mejorado la vida de más de 400 millones de personas en 153 países. En la edición actual, se recibió una cifra récord de 7,761 candidaturas de 173 países. Entre los galardonados, la pyme Jade de los EAU fue reconocida en Salud por su plataforma de diagnóstico mediante IA; N&E Innovations de Singapur en Alimentación por sus envases antimicrobianos; y la BASE Foundation de Suiza en Energía por su modelo de “Refrigeración como servicio” que ahorra 130 GWh de electricidad al año.

En la categoría de Agua, la pyme brasileña Stattus4 fue premiada por su tecnología de detección de fugas que ahorra 5.56 mil millones de litros de agua diariamente. Por su parte, Build up Nepal recibió el premio en Acción Climática por producir 3.3 millones de ecoladrillos resistentes a terremotos, evitando la emisión de 110,000 toneladas de CO2 y creando casi 2,000 empleos verdes.

Empoderamiento de líderes del futuro

El premio también reconoció a seis instituciones en la categoría de Global High Schools, otorgando hasta US$150,000 a cada una para proyectos liderados por estudiantes. Los beneficiarios de 2026 incluyen a Mamawi Atosketan Native School de Canadá, Kyanja High School de Uganda, Al Rajaa School for the Deaf de Jordania, Bodrum Anatolian High School de Türkiye, Faafu Atoll Education Center de Maldivas y Ruamrudee International School de Tailandia.

Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan declaró que este galardón continúa fomentando soluciones prácticas que elevan a las comunidades bajo el legado del Jeque Zayed. Asimismo, el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber señaló que los ganadores demuestran cómo las soluciones del mundo real transforman vidas, desde sistemas alimentarios hasta el acceso a agua y energía limpia.

