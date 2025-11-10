El Consorcio de la Amazonía Legal presenta una agenda con más de 100 paneles sobre sostenibilidad en la COP30

Gobernadores de la Amazonía Legal inauguran el Hub Amazónico en la COP30, impulsado por el Consorcio de la Amazonía Legal

• El CAL participará en la COP30 con más de 100 paneles y reuniones bilaterales, presentando iniciativas clave como la Estrategia Amazonia 2050 y el Plan de Transformación Ecológica.

(10/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belém, Brasil.- Los gobernadores de los nueve estados que conforman la Amazonía Legal de Brasil inauguraron hoy, 10 de noviembre de 2025, el Hub Amazónico en la Zona Azul de la COP30, en Belém (Pará). Esta iniciativa es impulsada por el Consorcio Interestatal de la Amazonía Legal (CAL), el cual busca consolidar la agenda de sostenibilidad y cooperación de la región en el marco de la Conferencia de las Partes.

El evento de apertura se realizó a las 9:00 a. m. BRT, con la participación confirmada de los gobernadores de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins, que integran el Consorcio.

Agenda de sostenibilidad y desarrollo regional

El Consorcio de la Amazonía Legal tendrá una presencia significativa en los pabellones de la Zona Azul y la Zona Verde de la COP30, con una programación robusta que incluye más de 100 paneles – y reuniones bilaterales. Estos espacios servirán para presentar las principales iniciativas regionales de la Amazonía brasileña.

Entre las acciones que se destacarán en la Conferencia se encuentran la Estrategia Amazonia 2050, la Plataforma CAL2050, el Plan de Transformación Ecológica de la Amazonía y el Proyecto Regional de Regularización de la Tenencia de la Tierra. Todas estas iniciativas están enfocadas en la conservación ambiental, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la integración regional entre los estados miembros.

Consolidación del Consorcio como actor clave

El Consorcio Interestatal de la Amazonía Legal, creado en 2019, se ha consolidado como un actor fundamental en las conferencias climáticas desde la COP25 en Madrid. Su misión es articular acciones regionales y robustecer el diálogo de la Amazonía con la comunidad internacional.

El CAL llega a la COP30 con una sólida agenda de desarrollo sostenible, cimentada en la cooperación interestatal, el reconocimiento de los pueblos amazónicos y la construcción de soluciones integradas y futuristas para la región más grande de Brasil.