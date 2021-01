Google News Initiative abre fondo de hasta USD 3 millones para proyectos que combatan la desinformación alrededor de la vacuna contra el COVID-19

● Las organizaciones o proyectos podrán aplicar desde hoy, 12 de enero de 2021 a las 6:00 PT, hasta el 31 de enero de 2021 a las 23:59 PT.

(12/Ene/2021 – web) Panamá.- La naturaleza cambiante de la pandemia del coronavirus ha generado una avalancha de desinformación. Los verificadores de hechos han trabajado duro en esto, chequeando cerca de 10.000 hechos sobre la pandemia que han surgido en los productos de Google. Para apoyar sus esfuerzos durante esta nueva ola de falsedades, Google News Initiative lanza hoy un Fondo Abierto contra la desinformación sobre la vacuna para COVID-19 de hasta 3 millones de dólares.

El fondo no busca apoyar iniciativas que fomenten la vacunación sino impulsar a quienes brindan verificación de hechos sobre el proceso de inmunización. Si bien la información falsa sobre COVID-19 se ha globalizado de una manera sin precedentes, sus efectos a menudo recaen de manera desproporcionada en poblaciones específicas. Por esta razón, el Fondo Abierto busca recibir solicitudes de proyectos que tengan como objetivo llegar a poblaciones que generalmente están desatendidas por las verificaciones de hechos o afectadas de manera desproporcionada por la desinformación.

Se dará prioridad a los proyectos colaborativos que sean de carácter interdisciplinario (es decir, que involucren a periodistas que trabajen junto a epidemiólogos o inmunólogos) y con un marco de impacto claro.

Las solicitudes serán revisadas por un equipo global de Google y los beneficiarios serán elegidos por un jurado compuesto por expertos en desinformación e inmunización de todo el mundo. Entre los que se incluyen a:

● Theresa Amobi, Senior Lecturer, Universidad de Lagos

● Ludovic Blecher, Líder de Innovación, Google News Initiative

● Renee DiResta, Gerente de Investigación Técnica, Stanford Internet Observer

● Susannah Eliott, CEO, Australian Science Media Centre

● Gagandeep Kang, Líder del Wellcome Trust Research Laboratory, Christian Medical College

● Alexios Mantzarlis, Líder de News and Information Credibility, Google

● Syed Nazakat, Fundador & CEO, Data Leads

● Ifeoma Ozoma, Fundador y Principal, Earthseed

● Baybars Örsek, Director, International Fact-Checking Network

● Andy Pattison, Gerente de soluciones digitales, World Health Organization

● Angela Pimenta, Director de Operaciones, Projor

● Amy Pisani, Director Ejecutivo, Vaccinate Your Family

● Yamil Velez, Profesor Asociado de Ciencia Política, Columbia University

● Brian Yau, Líder de Promoción & Engagement, Vaccine Safety Net en WHO

Para leer más sobre los criterios de elegibilidad y saber cómo enviar tu solicitud, haz clic aquí.

