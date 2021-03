Google: Nuestro compromiso con el aprendizaje y los más de 50 nuevos recursos educativos

(1/Mar/2021 – web) Publicado por Ben Gomes, SVP Learning & Education, EE.UU.- El aprendizaje está en el corazón de lo que hacemos en Google. Cada día más de miles de millones de personas acuden a Google para encontrar respuestas o descubrir algo nuevo. Nuestros equipos de Aprendizaje y Educación trabajan para ayudar a la gente a construir el conocimiento a través de la conexión con grandes experiencias de aprendizaje por medio de nuestros productos – ya sea por medio de la Búsqueda o a través de YouTube, Google Classroom o Chromebooks.

Después de pasar más de 20 años trabajando en nuestra área de Search (Búsqueda), comencé recientemente a liderar este equipo y a trabajar en conjunto con Avni Shah, una veterana de 17años en Google que lidera Google for Education.

Juntos, estamos aportando lo mejor de Google a la educación – Un objetivo en el que hemos estado enfocados por más de 15 años. La habilidad de aprender, y enseñar, desde donde sea es más importante ahora que nunca antes, y no se terminará cuando lo haga la pandemia. Así como esto no ha cambiado nuestra misión, ha acelerado nuestro deseo de hacer aún más con nuestra tecnología con el objetivo de siempre ayudar.

Durante el año pasado, la comunidad educativa nos ha inspirado con su creatividad y resiliencia, mientras que se mantiene enfocada en sus estudiantes. Hoy, nos gustaría compartir nuestros compromisos con esta comunidad y dar un vistazo a las más de 50 nuevas características en todos nuestros productos educativos que esperamos que puedan apoyar aún más al aprendizaje. Para conocer todas sobre estos anuncios, únete a Learning with Google, nuestro evento global que se transmitirá en 15 idiomas en donde conocerás mucho más directamente de nuestro equipo.

Primero, queremos habilitar a cada líder para que aporte innovación a sus escuelas y universidades, y ofrecerles tranquilidad de que han invertido en productos que son seguros y flexibles a sus necesidades.

● La próxima era de G Suite for Education, Google Workspace for Education, ofrece a los líderes mayor elección y control.

● Nuevas herramientas vienen a Classroom, más adelante en el año el personal administrativo también podrá crear clases, agregar estudiantes o sincronizar clases a Classroom desde cualquier sistema de gestión de estudiantes. También estamos ayudando a los administradores depurando problemas relativos a Classroom durante su implementación disponibilizado registros de auditoría de Classroom. Además, los administradores que cuenten con las licencias de pago podrán reportar el uso y participación en Classroom a través de los reportes de actividad en BigQuery y los análisis de datos de Google Data Studio.

● Nuevas características llegan a Meet que le darán a los educadores mayor visibilidad y control, incluyendo la habilidad de poner políticas sobre quién puede unirse a las videollamadas del colegio.

● En Chrome, estamos estrenando más de 40 nuevos modelos de Chromebooks hechos para la educación, con información sobre cómo elegir los dispositivos correctos para las necesidades únicas de la escuela, y 500 nuevas políticas de la Consola de Administración y el ZTE que ayudarán en el manejo y optimización de los grupos de Chromebooks. Las Chromebooks han sido el dispositivo #1 a nivel global durante los últimos dos trimestres.

● Para las escuelas que buscan entender las necesidades de los estudiantes y elevar el apoyo del aprendizaje digital y en persona, Google Cloud Student Success Services provee un amplio rango de opciones.

En segundo lugar, estamos comprometidos en construir tecnología que empodere a cada educador. Con herramientas simples y de apoyo, los maestros pueden enfocarse en lo que mejor saben hacer: ayudar a los estudiantes a alcanzar todo su potencial.

● Las novedades de Classroom, que llegarán más adelante en este año, le permitirán a los maestros integrar sus add-ons y herramientas favoritas. Los administradores podrán gestionar estas herramientas facilitando el acceso de estudiantes y profesores y evitando múltiples inicios de sesión. Los profesores podrán hacer el seguimiento de la participación de los estudiantes al ver quién entregó una tarea o vió un curso.

● Le daremos a los maestros mayor control sobre sus salones de clase virtuales con nuevas funciones en Google Meet, incluyendo la habilidad de terminar las reuniones para todos y la opción de silenciar a todos al mismo tiempo para evitar interrupciones. El profesor podrá decidir si los alumnos pueden activar su micrófono o no y al iniciar llamadas en Classroom sólo la clase registrada o listada podrá unirse. Los estudiantes no podrán entrar antes que el maestro a la llamada y si el profesor no crea un meeting desde Classroom, tendrá la posibilidad de invitar a otros moderadores a participar en su clase.

● Estamos construyendo una herramienta de grabación de pantalla dentro del sistema de Chrome OS para que los maestros y estudiantes puedan capturar sus clases en tiempo real en aula y desde casa.

● Estamos mejorando la oferta de accesorios, con el programa Works With Chromebook encontrarás accesorios certificados como discos duros, mouses, auriculares y tabletas para dibujar – todos disponibles en nuestro sitio WWCB, y edu.google.com. Puedes saber más en goo.gle/chromeedu-wayfinding

También nos estamos esforzando para equipar a cada estudiante con las herramientas y habilidades que necesitan para ser exitosos. Esto representa enfocarse en la inclusión y accesibilidad, para poder llegar a todos los estudiantes en donde sea que estén.

● Más adelante en este año, añadiremos funciones para subir fotos para tareas de investigación así como hacer la App Classroom de Android funcionar sin conexión para que los alumnos puedan descargar sus tareas y completarlas sin tener que depender de una conexión a internet estable.

● Reacciones con emoticones en Meet llegarán más adelante este año, dándole a los estudiantes ligereza y maneras nuevas de involucrarse. Meet también funcionará mejor si tienes poco ancho de banda, así los estudiantes con baja conexión pueden mantenerse al día.

● Además habrá nuevas funciones de accesibilidad, como cursores en Chromebooks y acceso Switch, que le permitirán a los estudiantes estar al día con sus necesidades.

Y finalmente, nos comprometemos a evolucionar cada día escuchando y aprendiendo de los expertos: la gente que usa nuestros productos. La magia de ayer se convierte rápidamente en la expectativa de hoy. Así, mientras la tecnología avanza y mejora, nos aseguraremos que se vea reflejada en las herramientas que construimos para la educación.

A pesar de los obstáculos inesperados y las incógnitas, la enseñanza y el aprendizaje continuó el año pasado. Todo eso es gracias al heroico esfuerzo de la comunidad educativa – desde los maestros hasta los líderes educativos hasta los estudiantes y sus familias. Deseamos trabajar en conjunto para re-imaginar la enseñanza e impulsar las fronteras de lo que es posible, así todo el mundo puede tener acceso a las experiencias de aprendizaje que se merecen.

Vía CCKCENTROAMÉRICA