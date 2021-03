Google ofrece apoyo multimillonario a proyectos en beneficio de mujeres y niñas a través de Impact Challenge

(8/Mar/2021 – web) Panamá.- Google.org anunció el lanzamiento de su Impact Challenge de Google.org para Mujeres y Niñas en el marco del evento “Women Will” en la India, haciendo un llamado a las ideas de organizaciones sociales y sin fines de lucro de todo el mundo que están trabajando para promover el empoderamiento económico de mujeres y niñas y crear caminos hacia la prosperidad. La iniciativa proporcionará 25 millones de dólares en fondos, por lo que las organizaciones beneficiarias del Impact Challenge (Desafío de Impacto) recibirán apoyo en fondos, así como orientación de Googlers para dar vida a sus ideas.

Cuando las mujeres y las niñas tienen los recursos y las oportunidades para convertir su potencial en poder, cambia la trayectoria de sus vidas y fortalece a comunidades enteras. Sin embargo, mujeres y hombres siguen en desigualdad de condiciones, y estas desigualdades han empeorado a raíz del COVID-19. A nivel mundial, las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de perder sus trabajos como resultado de COVID-19, y tan sólo en los EE.UU., las mujeres han perdido más de 5,4 millones de empleos, lo que representa el 55% de todas las pérdidas netas de empleo de 2020. Las mujeres también están soportando una cantidad desproporcionada de trabajo doméstico no remunerado, y se estima que 20 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de no regresar a la escuela. Los recortes de empleo, la pérdida de ingresos y la falta de acceso a la educación impedirán el avance económico de las mujeres y las niñas, en particular las de las comunidades desatendidas, por varias generaciones.

Estas alarmantes realidades requieren una acción rápida y poderosa. Google tiene la responsabilidad colectiva de asegurar que generaciones de mujeres y niñas de todos los ámbitos de la vida puedan vivir en un mundo en el que sean tratadas con igualdad y alcancen su máximo potencial.

Durante los últimos cinco años, desde Google.org han donado más de 55 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro que apoyan la equidad de género y el acceso a oportunidades para mujeres y niñas de todo el mundo. También hemos trabajado con organizaciones beneficiarias, como National Domestic Workers Alliance, Laboratoria y GiveDirectly, que se dedican a esta misma causa. Este nuevo Desafío de Impacto se desarrollará sobre la base de ese trabajo.

«Es un honor para nosotros estar junto a nuestros socias de Vital Voices y Project Everyone, así como a nuestro fenomenal panel de expertas, para enaltecer el trabajo crítico que está sucediendo en todo el mundo. Nuestro panel está compuesto por mujeres líderes de más de 15 países con una profunda experiencia global en políticas públicas, propugnación, investigación, negocios, tecnología y más, y nos ayudarán a guiarnos en la selección de las ideas con mayor potencial de impacto», señalaron.

Si estás trabajando en un proyecto innovador que apoya a mujeres y niñas, o tienes una idea audaz que transformará las oportunidades económicas de mujeres y niñas, visita g.co/womenandgirlschallenge para postularte y obtener más información sobre el Desafío. Las organizaciones tienen hasta el viernes 9 de abril para enviar ideas, y las beneficiarias de los apoyos se anunciarán a finales de este año.

Panel de expertas del Desafío de Impacto de Google.org para mujeres y niñas 2021:

Fabiola Gianotti Directora general de la Organización Europea para la Investigación Nuclear​ (CERN)

Graça Fonseca Ministra de Cultura del

Gobierno de Portugal

Shakira Artista internacional y filántropa

Amanda Gorman Primera laureada como joven poeta nacional de EE. UU.

Jacquelline Fuller Presidenta y vicepresidenta de Google.org

Naomi Osaka Athlete and Activist

Graça Machel Fundadora de Graça Machel Trust

Crédito de la foto: Motlabana Monnakgotla, Forbes Africa

Lorraine Twohill Vicepresidenta sénior de

Global Marketing

Phumzile Mlambo-Ngcuka Directora ejecutiva,

ONU Mujeres

Dra. Rigoberta Menchú Tum Premio Nobel de la Paz y defensora de los derechos humanos

Susan Wojcicki Directora ejecutiva de

YouTube

Mary Robinson Expresidenta de Irlanda

y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

Natalia Vodianova Modelo, filántropa,

emprendedora y oradora

Melonie Parker Directora de Diversidad de

Google

Amika George Estudiante, activista y fundadora de Free Periods

Crédito de la foto: Mollie Rose

Ai-jen Poo Directora de National Domestic Workers Alliance y

Caring Across Generations

Jazz Jennings LGBTQ+ Activist and Author

Rona Ambrose Excma. Sra. Rona Ambrose, vicepresidenta de TD Securities

S. E. (Dra.) Adejoke Orelope-Adefulire Asistente Especial Superior del Presidente sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Kate Garvey Cofundadora de

Project Everyone

Alyse Nelson Presidenta y directora ejecutiva de Colaboraciones Globales de

Vital Voices

Lisa Mensah Presidenta y directora ejecutiva de

Opportunity Finance Network

Carolyn Tastad Presidenta del grupo Procter & Gamble en Norteamérica

Saskia Niño de Rivera Cofundadora y portavoz de Reinserta A.C

Juliana Rotich Vicepresidenta de Asociaciones Estratégicas, cofundadora de Boya Ltd, Ushahidi y BRCK

Tais Araujo Actriz, presentadora de televisión y defensora de los derechos de las mujeres negras de

ONU Mujeres Brasil

Julia Kata Senior Executive Operations Manager and Board Member of Trans-Fuzja Foundation

Prajakta Koli Youtuber y actriz

Laura Berry Directora ejecutiva de

Supply

Acerca de Google.org

Google.org es la rama filantrópica de Google fundada en octubre de 2005. Trabaja para ampliar el alcance de los innovadores sin fines de lucro y conectarlos con una mezcla única de apoyo que incluye fondos, herramientas y voluntarios de Google. El objetivo de Google.org es traer lo mejor de Google para impulsar el trabajo y acelerar el progreso de estas innovaciones que tienen el mayor impacto en las comunidades que representan y cuyo trabajo tiene el potencial de producir cambios significativos que pueden escalar a nivel global.

