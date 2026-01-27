António Guterres advierte en la ONU que la ley de la selva amenaza el estado de derecho mundial

En un debate de alto nivel, el titular de las Naciones Unidas denunció que el derecho internacional se está tratando como un "menú a la carta" por parte de las potencias.

El estado de derecho es la piedra angular de la paz global afirma el Secretario General de la ONU

• El Secretario General pidió renovar el compromiso con la Carta de la ONU y advirtió que las violaciones sistemáticas erosionan la confianza entre las naciones.

• Ante el aumento de conflictos en Gaza y Ucrania, la ONU propone tres áreas de acción prioritarias para garantizar la rendición de cuentas y la justicia penal.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, lanzó una contundente advertencia ante el Consejo de Seguridad, señalando que la «ley de la selva» está sustituyendo progresivamente al estado de derecho. Durante un debate abierto convocado por Somalia, Guterres instó a las potencias globales a retomar el cumplimiento del derecho internacional como el único fundamento posible para la paz y la cooperación multilateral.

Una crisis de normas internacionales

El titular de la ONU enfatizó que el estado de derecho representa el «corazón palpitante» de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, advirtió que actualmente se registran violaciones flagrantes, como el uso ilegal de la fuerza, ataques a infraestructuras civiles y la denegación de ayuda humanitaria. Según Guterres, desde Gaza hasta Ucrania, las normas internacionales se aplican de forma selectiva, lo que fomenta la impunidad y sienta precedentes peligrosos para la seguridad global.

Para el Secretario General, el marco jurídico internacional funciona como un salvavidas para las naciones menos poderosas, garantizando soberanía e igualdad. Simultáneamente, actúa como una barrera de protección para los países potentes, definiendo los límites de lo aceptable en tiempos de conflicto. Guterres recordó que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad única de tomar decisiones vinculantes que deben ser respetadas por todos los Estados Miembros.

Hacia una paz sostenible

Para revertir la erosión del orden mundial, se propusieron tres prioridades: el cumplimiento estricto de la Carta de la ONU, el uso de mecanismos pacíficos para la resolución de controversias —como la mediación y la negociación— y el fortalecimiento de los sistemas judiciales independientes. Guterres concluyó que no puede existir una paz justa sin una rendición de cuentas efectiva, por lo que instó a dar mayor apoyo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y a la justicia penal internacional.

Foto: Security Council Meets on Promotion and Strengthening of Rule of Law in Maintenance of International Peace and Security

