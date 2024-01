IFE Conference del Tecnológico de Monterrey aborda la era de la Inteligencia Artificial en la Educación

El IFE Conference 2024 del Tecnológico de Monterrey inicia con más de 250 actividades, reuniendo a líderes educativos de más de 27 países

(24/Ene/2024 – web) Monterrey, México.- El Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey da inicio a la décima edición del IFE Conference, el congreso de innovación educativa más destacado en el mundo de habla hispana. Con el lema «Educación en la era de la Inteligencia Artificial«, el evento reúne a líderes educativos, emprendedores y expertos internacionales para abordar los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación superior.

El congreso, que cuenta con más de 250 actividades programadas, ofrece un espacio único para el aprendizaje, la colaboración y la innovación. Se presentarán más de 170 proyectos de investigación e innovación educativa de 30 países, abordando temas como tendencias educativas, tecnologías para la educación, innovación académica de la salud, gestión de la innovación educativa y aprendizaje a lo largo de la vida.

Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey, destaca la convicción de que, a través de la educación, la investigación y la colaboración, se puede forjar un mundo más próspero y justo. El evento busca explorar enfoques innovadores para superar barreras y hacer que la educación sea una fuerza transformadora.

Michael J.L. Fung, Director Ejecutivo del Institute for the Future of Education, subraya la importancia de incorporar la inteligencia artificial y la tecnología, el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo de capacidades en los programas de estudio para responder efectivamente a las circunstancias cambiantes del mundo.

Durante el congreso, se llevarán a cabo el Artificial Intelligence in Education Summit, el IFE EdTech Summit y la Alianza de Aprendizaje Ciber-Físico, enriqueciendo la experiencia del IFE Conference con la exploración de temas específicos.

Este año, el IFE Conference destaca por la diversidad y profundidad de los contenidos presentados, consolidándose como un evento de trascendencia global y un referente imprescindible en el ámbito de la educación superior, especialmente en el contexto de la influencia creciente de la inteligencia artificial.