IFE EdTech Summit 2024: Conectando al ecosistema EdTech para un futuro educativo sostenible

(8/Dic/2023 – web) MONTERREY, Mexico.- Tras el éxito de la primera edición el año pasado, vuelve el IFE EdTech Summit en el marco del IFE Conference 2024, el 23, 24 y 25 de enero de 2024. La cumbre, que impacta al ecosistema EdTech de América Latina y el mundo, es un espacio para conectar a emprendedores, emprendedoras, inversionistas y tomadores de decisión de instituciones educativas, con el fin de potenciar el ecosistema a través de nuevas alianzas y conexiones de valor.

La experiencia IFE Edtech Summit consistirá en:

• Un acercamiento a más de 20 emprendimientos EdTech en el EdTech Park, además de contenido exclusivo para la comunidad EdTech y sesiones de networking.

• La final del programa TecPrize, una iniciativa de innovación abierta del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, que busca aportar e impulsar soluciones a los desafíos educativos que existen en América Latina y el Caribe.

• El Demo Day de IFE Launch, programa de aceleración internacional para EdTechs en etapa temprana que buscan solucionar retos educativos en Educación Superior y/o Aprendizaje a lo largo de la vida. El programa ofrece la oportunidad de validar la tecnología con la infraestructura del Tecnológico de Monterrey, además de conectar con el ecosistema de Silicon Valley e inversionistas.

Se contará con la participación de conferencistas magistrales, como:

• Stephen Jull, Chief Business Officer Epic for Kids y anterior VP Business BYJU’S

• Adam Freed, Managing Partner GSV Ventures

• Reneé Rosillo, Angel Investor, Co-Founder and CEO Prims y Co-Founder Founder Familia

• Esteban Sosnik, General Partner Reach Capital

El IFE EdTech Summit 2024 se presenta como una plataforma integral que celebra la innovación e impulsa la colaboración y el crecimiento sostenible de la tecnología educativa en la región. Este evento promete ser un hito significativo en el camino hacia el futuro educativo de América Latina.

Para más información, visite: IFE Conference